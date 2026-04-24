Els morts a la feina es disparen durant el primer trimestre de l'any

Catalunya va registrar 34 accidents laborals mortals durant el primer trimestre de l'any 2026, un 70% més que en els tres primers mesos de 2025, segons les dades recollides per l’Observatori de Treball i Model Productiu. En concret, 25 empleats van perdre la vida durant la jornada laboral i 9 ho van fer anant o tornant de la feina, mentre que l'any passat 19 persones van perdre la vida durant la jornada i una in itinere.
Pel que fa al mes de març, els accidents mortals durant la jornada laboral es van disparar un 260% en relació amb el mateix mes de l’any passat, ja que les morts van augmentar de 3 a 11 defuncions. A aquestes dades cal sumar els sinistres a la carretera que van provocar 4 morts. En total, doncs, durant el tercer mes de l’any es van registrar 15 decessos per accidents de treball, un 275% més que el març de 2025.
Quant a les xifres de sinistralitat global, es van mantenir estables respecte de l'exercici anterior durant el primer trimestre. Així, en els mesos de gener, febrer i març es van notificar 23.292 accidents de treball amb baixa durant la jornada laboral, 23.123 dels quals van ser qualificats de lleus. Ara bé, en el cas dels sinistres greus i dels accidents relacionats amb el trànsit, hi va haver un augment del 10% aproximadament respecte del mateix període de 2025 amb 144 casos i 843 registres, respectivament.
A les dades també destaca la incidència de morts laborals per incidents no traumàtics ja que, de les 25 morts en jornada que hi va haver en el primer trimestre de 2026, 14 van ser per causes no traumàtiques, com ara infarts o vessaments. Per demarcacions, Barcelona va concentrar 18 decessos i Tarragona, 3; mentre que la resta de territoris van registrar 2 morts laborals en jornada.
"Un drama col·lectiu"
El sindicat UGT impulsa des de l'any 2020 un comptador de morts per accident laboral a l'estat espanyol, per tal de donar visibilitat al problema. La UGT pretén que la societat "no normalitzi la mort com a simple estadística, sinó com un drama col·lectiu que reclama atenció, prevenció i responsabilitat". El sindicat denuncia també que "la majoria d'aquests accidents podrien evitar-se amb un compliment rigorós de la normativa de prevenció de riscos laborals, amb més recursos per a vigilància i amb l'aplicació efectiva dels convenis col·lectius".