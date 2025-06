Els sectors on les empreses troben menys universitaris amb perfils adequats

La meitat dels ocupadors tenen problemes per contractar els estudiants acabats de graduar per a les ofertes de feina que publiquen, segons l’Informe Ocupadors elaborat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Un 45,7% troba a faltar persones titulades en àmbits concrets, particularment als de la salut, les enginyeries i l'educació, mentre que un 41,4% assenyala la manca de competències genèriques, com ara responsabilitat, iniciativa, comunicació o flexibilitat.

Un 38,7% indica que no s’ha pogut fer la contractació per falta d'acceptació de les condicions laborals. A més, assenyalen problemes per resoldre problemes i insuficient formació pràctica en tots els subàmbits formatius. Aquestes són algunes de les conclusions de l'enquesta de l'AQU feta a 1.411 organitzacions que van contractar persones titulades en els darrers tres anys.

Salut, enginyeries i educació: els sectors amb més dificultats

Segones les respostes, les empreses detecten una capacitat "millorable" en resolució de problemes, planificació i organització i capacitat d’aprenentatge autònom. També reclamen una “formació universitària més connectada amb el món laboral”. En concret, un 53,5% assenyalen la necessitat de millorar la resolució de problemes, un 46,3% la formació pràctica i un 40,5% la planificació i l'organització. A més, l’informe revela, a partir de les respostes dels enquestats, que la manca de capacitat dels graduats recents per resoldre problemes i la formació pràctica "insuficient" són transversals a tots els subàmbits formatius.

La investigació també indica que el col·lectiu ocupador no percep les universitats com a agents rellevants en l’oferta de formació al llarg de la vida. Malgrat que donen al Sistema Universitari Català una nota mitjana d’un 7,5, en termes de formació del personal tècnic al llarg de la vida professional no opinen que la universitat hi tingui un paper especialment rellevant.

De fet, si es compara la formació que ofereixen als graduats tant l’empresa com organitzacions que no són universitats amb la formació que ofereixen les universitats, queda palès que la universitat proporciona el 50% de la formació al llarg de la vida en el cas dels idiomes. En tots els altres àmbits, la formació de l’empresa i d’altres organitzacions és superior. És especialment baix el percentatge de la incidència de la universitat en l’àmbit de la formació pràctica, amb un 10 %.

Importància de l'anglès, les pràctiques i l'experiència

Segons l’informe, tenir un alt nivell d’anglès és un requisit imprescindible només per a la meitat de les organitzacions (49%). Els àmbits en els quals l’anglès és un requisit més rellevant són les tecnologies de la informació i la comunicació, amb més d’un 80% o les Ciències Experimentals i Matemàtiques i de Llengües i Literatures, amb més d’un 75% dels casos.

Segons apunta l’estudi, les opcions més valorades —tot i no ser determinants— per als ocupadors a l’hora de contractar són les pràctiques en empreses i l’experiència laboral prèvia. Concretament, els ocupadors atorguen una importància d’un 5,4 sobre 10 al fet d’haver fet pràctiques en empreses i d’un 5,1 sobre 10 al fet de tenir experiència laboral prèvia.

En general, haver estat en contacte amb l’entorn laboral és especialment rellevant en sectors directament relacionats amb els serveis a les persones. Per exemple, el de l’educació, el de la intervenció social, el de la infermeria i la salut i el de la psicologia i la teràpia.

També es valora que els graduats tinguin formació complementària de curta i llarga durada. Un terç de les organitzacions que tenen en compte la formació de curta durada a l’hora de contractar titulats recents prioritzen especialment els cursos orientats a l’especialització. En la llarga durada, un 70% de les organitzacions també valoren programes orientats a l'especialització professional.

Pel que fa a les propostes formatives innovadores, l’informe indica que milloren l’ocupabilitat dels graduats recents, els graus duals o els cursos amb el treball final d’estudis (TFE) que es fa en col·laboració amb empreses. El 78% de les organitzacions consideren que haver cursat un grau dual proporciona un avantatge en la contractació respecte a un grau tradicional.