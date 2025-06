Fira de Barcelona creu que l'ampliació del Prat impulsarà «l'atractiu» de la ciutat per acollir grans esdeveniments

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, creu que l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, per ampliar l'aeroport del Prat és una "bona notícia per al país" que impulsarà "l'atractiu" de la ciutat per acollir grans esdeveniments internacionals. "Ens permetrà continuar impulsant els grans esdeveniments que organitzem i acollim, i augmentar el nostre atractiu com a seu per a destacats esdeveniments de referència internacional", ha afirmat Relat. Segons ell, el projecte d'ampliació de l’aeroport "està en consonància amb l’estratègia de Fira de Barcelona de renovar i modernitzar" les instal·lacions.