Foment colla Illa perquè anunciï ja l'ampliació de l'aeroport del Prat

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat aquest dilluns que la patronal comparteix l’objectiu de Salvador Illa de recuperar el lideratge de la política econòmica d’Espanya i que Catalunya en sigui la locomotora, però “discrepen dels mecanismes” per aconseguir-ho. Ho ha dit en una intervenció davant l’assemblea de l’empresariat. Sánchez Llibre ha reclamat a Illa que “anunciï oficialment ja, sense esperar més, l’ampliació de l’aeroport del Prat”, fita considerada per la patronal com a estratègica per tornar a ser pol d’atracció global.

Després de subratllar la robustesa de l’economia catalana, el president de Foment ha refermat l’aposta de Foment per una “fiscalitat competitiva” i ha admès la “reacció de duresa” de la patronal per “l’increment de la pressió fiscal del Govern en turisme i habitatge i la modificació dels contractes temporals”.

Sánchez Llibre, que ha deixat clar que mantenen els ponts de diàleg amb Illa, ha assenyalat que podien entendre que no baixés el impostos el primer any i van creure que no els apujaria, però que “ha passat el contrari, que la influència dels seus socis d’investidura ERC i Comuns, als que també si ha afegit la CUP, han plantejat un increment de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) entre el 20% i el 100% en determinats casos”.

Ha al·ludit també a l’increment de la taxa turística i la intervenció en els preus dels lloguers temporals, que ha titllat de “socialització de la propietat privada mai vista des de la recuperació de la democràcia”. Ha anunciat que Foment iniciarà d’immediat la negociació amb tots els grups al Parlament per “buscar solucions més transversals” en fiscalitat, així com amb l’alcalde Jaume Collboni i els grups municipals per reformar l’ordenança que estableix el 30% d’habitatge social i que ha estat “un autèntic fracàs”.

Ha mostrat altre cop el rebuig frontal a la reducció de la jornada laboral, que ha considerat que trenca amb el diàleg social. “No estem en contra de la reducció, sinó que s’imposi amb aquesta llei en tots els àmbits”, tot recordant que el 30% dels convenis signats a Catalunya contemplen uns horaris inferiors a les 37,5 hores setmanals.

Empreses: en vindran més

El president de Foment ha recordat que el retorn de les empreses que van marxar pel procés ha estat un dels objectius que es va fixar per a la seva presidència, posant en valor que la presidència d’Illa “ha contribuït a la creació d’un clima de normalitat política i de confiança empresarial” que ha permès el retorn de Molins, Fundació La Caixa, Criteria o Banc Sabadell. Sánchez Llibre, que ha estat molt actiu en aquest tema, ha fet referència al paper jugat per l’entitat per facilitar-ho: “Només puc anunciar que en vindran moltes més”.

El discurs ha estat molt crític amb els objectius marcats pel Govern en transició energètica, assenyalant que “s’ha perdut la cursa de les renovables”: “La posició del Govern i dels partits que li donen suport és contrària a les línies d’interconnexió i al manteniment del cicle productiu de les nuclears”, quan la generació nuclear representa el 58% de l’energia elèctrica a Catalunya. Sánchez Llibre ha reclamat que s'informi a fons sobre les causes de l'apagada: "No hi pot haver apagada informativa", tot demanant que s'estableixin plans de contingència.