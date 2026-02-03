Iberia limita el preu dels avions Barcelona-Madrid a 99 euros per la crisi ferroviària

L'aerolínia Iberia ha limitat el preu màxim dels bitllets entre Barcelona i Madrid a causa de la crisi ferroviària. Així, els vols tindran un cost màxim de 99 euros si es viatja en classe turista fins, almenys, el pròxim 19 de febrer. La companyia ha adoptat aquesta mesura després que Adif demanés suspendre els últims trens d'alta velocitat del dia entre les dues capitals per poder fer les tasques de manteniment. Aquest fet s'ha sumat a la implantació de les noves restriccions de velocitat, que es van adoptar en alguns trams del corredor després de l'accident a Adamuz el passat 18 de gener i que va provocar 41 víctimes mortals.
Davant d'aquests fets, Iberia ha comunicat aquest dimarts que els vols en classe turista entre la capital catalana i l'espanyola no podran arribar als cent euros. Ja ho va fer fa unes setmanes a la ruta Màlaga-Madrid, on també va reforçar la freqüència de vols. Aquesta companyia opera fins a 14 freqüències diàries per sentit en la ruta Barcelona-Madrid, que fa el seu primer viatge a les 6.45 hores i l'últim a les 21.35 hores.
Es mantenen, això sí, les tarifes dels bitllets Pont Aeri Flexible i Pont Aeri Confort, destinades a passatgers freqüents que disposen d'una flexibilitat més grans i de serveis addicionals en els desplaçaments. Quant al topall del preu a la classe turista, de moment Iberia preveu que es mantingui fins al 19 de febrer.
Suspesos els últims AVE de cada jornada
Aquest dilluns, Adif va demanar a totes les operadores de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguessin els últims trens de cada jornada. Segons apuntaven, el motiu és poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn. En els darrers dies, els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins de l’horari que s’utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura, una situació que es vol evitar amb la cancel·lació dels darrers combois.