L’impost desconegut que ha fet que cobris menys aquest mes de gener

La primera nòmina de l'any ha arribat amb una mala notícia. Una petita reducció de l'import. No és un error de l'empresa, ni un problema general, la raó de la diferència és el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI). Un impost per fer aportacions a la guardiola de les pensions que s'actualitza cada mes de gener. La seva aplicació és obligatòria i totes les empreses han d'incorporar-lo a la nòmina, independentment del sector o la mida.
Però, de què es tracta? Doncs és un mecanisme que resulta de l'augment del Nou Fons de Reserva de la Seguretat Social aprovat en la reforma de les pensions del 2013 per garantir el seu pagament. Amb l'envelliment de la població, no n'hi ha prou amb les aportacions dels treballadors per mantenir el sistema de pensions, per la qual cosa amb el MEI, el govern espanyol espera recaptar fons per a garantir que les pròximes generacions puguin gaudir del sistema.
En el moment de la implementació, el 2023, l'impost suposava un 0,6% més en la cotització, un 0,5% els empresaris i un 0,1% els treballadors. Amb l'entrada del 2024, aquesta cotització va passar a ser del 0,7% i el 2025 augmentarà una dècima més fins al 0,8%. Ara, el 2026, puja fins al 0,9%, 0,75% per l'empresa i 0,15% pel treballador. La idea és que l'augment es mantingui gradualment fins a arribar a l'1,2% el 2029.
Ara bé, la diferència a la nòmina és més aviat petita. Per exemple, amb una nòmina de 1.800 euros, el treballador aportarà al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) un 0,15%, és a dir, 2,70 euros mensuals, mentre que l’empresari hi contribuirà amb un 0,75%, equivalent a 13,50 euros. En total, l’efecte a la nòmina que anirà a parar a la guardiola de les pensions via MEI serà, en aquest cas, de 16,20 euros al mes. El MEI s'aplica mensualment durant tot l'any.