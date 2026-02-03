El caos de Rodalies també escanya el trànsit de mercaderies a Catalunya

Dues setmanes després de l'inici de l'actual crisi ferroviària, Adif continua treballant en una trentena de punts crítics. Tot plegat, provoca que hi hagi una desena de trams on el servei es continua realitzant amb autobús. Un d'aquests és la línia R8 -l'única orbital que evita Barcelona- on la localització d'un punt crític al túnel de Rubí ha escanyat el trànsit de mercaderies a Catalunya. El Port de Barcelona confia reprendre parcialment la circulació a partir d'aquest dijous.
El port de Barcelona, bloquejat
Els trens de mercaderies que surten del port de Barcelona no entren a la capital catalana sinó que, a través d'un ramal paral·lel al riu Llobregat, es dirigeixen cap a la resta d'Europa a través de la línia mixta -ample ibèric i europeu- que travessa el Vallès des de Castellbisbal fins a Mollet.
Aquesta línia està tallada i això impedeix que els combois de càrrega es dirigeixin cap a França. Tampoc poden sortir en direcció sud, ja que l'accident mortal de Gelida manté bloquejada l'R4, via que també utilitzin els preus de mercaderies.
El secretari d’Estat, José Antonio Santano, reconeix la situació és crítica i que l’objectiu és restablir la circulació en qüestió de dies per evitar un bloqueig total del sistema. En aquest sentit, Adif pretén reobrir-lo parcialment aquesta setmana si s'acaben les tasques d'emergència per estabilitzar el túnel. En tot cas, segons va admetre aquest dilluns Pere Macias, comissionat del Traspàs de Rodalies, seria només “en franges restringides”.
El Port de Barcelona, per la seva banda, confia reprendre parcialment la circulació de mercaderies pel túnel de Rubí a partir d'aquest dijous. El president de la infraestructura portuària, José Alberto Carbonell, ha assegurat que Adif els hi ha comunicat a les empreses, malgrat que fonts de l'empresa estatal no ho precisen i diuen que estan "a l'espera d'actualitzar previsions".
El túnel del transfronterer perd el 80% del trànsit
L'impacte més visible es veu, on el trànsit pel túnel del Pertús ha patit una caiguda dràstica de més del 80%. Segons ha informat LFP Perthus, la companyia que gestiona el tram transfronterer d’ample europeu, la freqüència de trens ha passat d’una mitjana de deu combois diaris a tot just un o dos, i de forma intermitent. Aquesta reducció no només afecta l'intercanvi comercial amb l'estat francès, sinó que amenaça les cadenes de subministrament cap a destins clau com Alemanya, Bèlgica, Polònia o Àustria.
Ben a prop del túnel del Pertús, a Portbou, hi ha un exemple de l'estrangulament logístic vinculat al caos de Rodalies. L’empresa Railsider Mediterraneo té actualment unes 23.000 tones d’acer immobilitzades a les vies de l’estació fronterera des del passat 20 de gener. En aquest cas, el problema és la impossibilitat de fer arribar aquest material -destinat a la indústria siderúrgica- a Barcelona.
Aquest bloqueig ferroviari ha obligat a buscar alternatives desesperades que, en molts casos, saturen la xarxa viària. A Portbou, la necessitat de traslladar part de la càrrega amb camions pel centre de la població ha generat queixes veïnals i logístiques. L’alcalde del municipi, Gael Rodríguez, ha reclamat solucions immediates a Adif, suggerint fins i tot l’obertura provisional de l’estació de Sants al pas de mercaderies per tal de descongestionar una situació que també afecta el port de Tarragona
Davant la urgència, el govern espanyol ha optat per una intervenció ràpida, descartant esperar als plans de millora que ja estaven programats anteriorment. José Antonio Santano ha admès que el punt de Rubí és una prioritat absoluta que preocupa l'executiu, ja que la manca de resiliència de la infraestructura ha quedat en evidència en el pitjor moment possible, deixant el trànsit de mercaderies del corredor mediterrani en via morta.