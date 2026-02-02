L'Ibex-35 arriba per primera vegada als 18.100 punts

L'Ibex-35 ha arribat per primera vegada en la seva història als 18.100 enters, després de tancar la sessió d'aquest dilluns amb una pujada de l'1,31%, gràcies a l'acereria i la banca. Els analistes destaquen l'impacte que està provocant la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de nomenar Kevin Warsh com a nou president de la Reserva Federal, que ha comportat pujades en la renda variable europea i el fet que es registri una certa volatilitat en el mercat de matèries primeres, especialment en el valor de l'or i la plata.
De fet, l'or ha perdut un 1,19%, fins a 4.688 dòlars, al tancament a Europa, després que la setmana passada arribés a cotitzar per sobre dels 5.000 dòlars, mentre que la plata, que avui ha arribat a perdre un 12%, es recuperava i se situava en terreny positiu, amb una alça del 0,39%.
Valors a Europa
Així, d'una banda, els principals índexs europeus han mantingut aquest dilluns les pujades de divendres, de tal manera que Londres ha avançat un 1,15%, Frankfurt i Milà, un 1,05% cadascun; i París, un 0,67%. Als EUA, després de tancar amb pèrdues divendres passat, aquest dilluns han cotitzat amb pujades: el Dow Jones s'ha revalorat un 0,87% al tancament de la sessió a Europa; el Nasdaq, amb un creixement del 0,56%; i el S&P500, del 0,54%.
En aquest context, l'Ibex-35 ha acabat amb 18.115,2 punts, amb ArcelorMittal com a valor alcista (+3,92%), seguit per IAG (+3,63%), Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) i Santander (+2,49%). Per darrere, s'han situat Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) i Acciona Energía (-1,03%).
Més enllà d'aquestes referències, els mercats seguiran aquesta setmana les reunions del Banc Central Europeu (BCE), el Banc d'Anglaterra, la presentació de resultats (a Espanya, destaquen Unicaja, Santander, BBVA, Sabadell, Logista o ArcelorMittal) i la situació entre els EUA i l'Iran.