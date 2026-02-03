Catalunya registra el gener amb menys aturats des del 2008

Catalunya ha registrat el gener amb menys aturats des del 2008, amb 325.214 persones, un 3,4% menys que el gener del 2025, però amb un lleuger repunt del 0,61% en comparació amb el desembre. Les xifres, publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, continuen la tendència alcista del primer mes que s'ha complert cada any des de fa com a mínim un quart de segle.
Alhora, però, la variació anual va a la baixa, com en 12 dels últims 13 anys. D'altra banda, les afiliacions a la Seguretat Social s'han situat en els 3,82 milions, el millor gener des de, com a mínim, el 2012. Es tracta d'un 1,96% més que el gener del 2024, malgrat el tradicional descens del primer mes de l'any en comparació amb desembre (-1,24%).
Els desocupats han pujat en 1.978 persones en l'últim mes al país –la gran majoria, dones–, però en l'últim any han baixat en 11.425 treballadors –amb una caiguda més pronunciada entre els homes, del 4,1%. Aquesta proporció pràcticament duplica la del 2,1% de les dones.
El lleuger repunt del gener es deu en la pràctica totalitat al sector serveis, que engreixa les llistes d'aturats en més de 2.500 persones en un mes (+1,1%). En canvi, els altres tres grans sectors tenen tímides baixades mensuals. És el cas tant de l'agricultura (-1,2%), com de la indústria (-0,5%) i la construcció (-1,5%), així com els qui consten com sense ocupació anterior (-0,4%). Pel que fa a l'evolució interanual, el sector serveis es torna a mostrar menys dinàmic que la resta, amb una caiguda els últims 12 mesos del 2,9%, lluny de les baixades que voregen el 10% pel que fa a l'agricultura i la construcció, i de més del 5% en el sector de la construcció.
La caiguda interanual de l'atur a escala catalana és menor al 6,2% del conjunt de l'Estat, que tanca el mes amb 2.439.062 sense feina, per bé que amb un augment entre desembre i el gener més alt que a Catalunya, de l'1,3%. Les comunitats autònomes d'Extremadura (9%), d'Andalusia (8,6%) i de Castella-la Manxa (8,3%) són les que registren caigudes interanuals més grans, en un rànquing on el nombre absolut més alt d'aturats continua sent el d'Andalusia, amb 591.103. El País Basc i la Rioja, per sota del 2%, han tingut baixades d'atur interanuals més modestes que la resta de territoris. En comparació amb el desembre, totes les comunitats autònomes han registrat repunts menys les Illes Balears (-4,3%).
Els mínims d'atur des del 2008, per demarcacions
La tendència del conjunt català també es reflecteix per demarcacions, ja que les quatre cauen respecte a un any enrere, entre un 3 i un 5%, mentre que totes també registren un repunt de prop d'un 1% en comparació amb el desembre. A més, els quatre territoris marquen tots el millor gener des del 2008, l'any en què les llistes de l'atur es van engreixar amb un 61% més de treballadors en només dotze mesos.