Illa assegura que «Catalunya no seria Catalunya sense Seat» en el 75è aniversari de la companyia

L’automobilística Seat s’ha reivindicat com a motor econòmic en el 75è aniversari del naixement de la marca en un acte institucional celebrat en el marc del 43è Saló de l’Automòbil de Barcelona. El segon productor de cotxes a nivell europeu i el novè a escala global aporta l’1% del PIB estatal i és un dels ocupadors més grans de Catalunya amb més de 14.000 empleats de forma directa i més de 100.000 indirectament.

Salvador Illa ha assenyalat que Seat és un dels motors industrials de l'economia espanyola: "Si no n'és el gran emblema, siguem prudents, és un dels grans emblemes industrials de Catalunya i Espanya". "Catalunya no seria Catalunya sense Seat. Seria una Catalunya diferent", ha dit, i ha reafirmat el compromís del Govern amb l'electrificació de l'automoció.

Per celebrar l’efemèride, l’automobilística ha anunciat una paga de 575 euros per empleat. El president interí de la companyia, Markus Haupt, ha marcat com a objectiu convertir-se en “un referent europeu de mobilitat, des de Martorell fins a la resta del món”. “Tenim molt a dir en el futur i el futur és elèctric”, ha dit.

L'acte institucional ha comptat amb la participació del president del Govern, Salvador Illa, del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han destacat el paper històric de la companyia per l'economia i la societat catalana.