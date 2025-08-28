La Generalitat refinança 3.500 milions del FLA a les portes de la condonació del deute

La Generalitat ha aconseguit refinançar 3.500 milions de deute del fons de liquiditat autonòmica (FLA), segons ha informat aquest dijous al matí la conselleria d'Economia que lidera Alícia Romero. La maniobra, que s'ha dut a terme a través de set préstecs amb sis entitats financeres espanyoles, permetrà a l'administració catalana estalviar-se fins a 127,6 milions d'euros en interessos fins al 2035. Aquest refinançament arriba a les portes de la condonació de part del FLA per part de l'Estat, que es materialitzarà la setmana vinent en el marc del consell de ministres, com va avançar Nació. El deute afectat, en el cas català, és de 17.104 milions, un 20% del total que té la Generalitat.
La possibilitat de refinançar part del fons de liquiditat autonòmica -mecanisme que es va posar en marxa en l'etapa de Mariano Rajoy, en plena crisi econòmica i amb condicions que han acabat posant límits a la capacitat econòmica de la Generalitat- es va acordar en un consell de ministres del mes de maig. En aquest sentit, es va autoritzar l'administració catalana a formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini per un import màxim de 3.500 milions d'euros. Segons la conselleria d'Economia, això permet diversificar les fonts de finançament de la Generalitat i aprofitar la baixada dels tipus d'interès respecte als màxims del 2023 i obtenir, així, un estalvi a nivell financer.
L'abril d'aquest any, el deute català amb l'Estat era de 78.682 milions d'euros, una motxilla que complica al Govern de Salvador Illa activar mecanismes de finançament alternatius, com ara recórrer als mercats, possibilitat tancada des de fa més d'una dècada. L'acord per condonar el 20% del deute es va signar el novembre del 2023 entre Oriol Junqueras i el ministre de la Presidència i dirigent del PSOE, Félix Bolaños. Era un pacte que recollia altres assumptes com ara la llei d'amnistia -també exigida i negociada per Junts- i el traspàs "integral" de la xarxa de Rodalies i que permetia investir de nou a Sánchez després del seu agònic triomf de juliol d'aquell any.
La llei de reducció del deute que el consell de ministres pretén aprovar el 2 de setembre s'haurà de votar després al Congrés dels Diputats. El govern espanyol espera que es faci de forma ràpida i quedi aprovada abans d'acabar l'any. Montero, que en les últimes setmanes ha limitat l'accés de les comunitats al FLA amb la idea que tornin a finançar-se als mercats, espera que fins i tot el PP hi voti a favor després que es debatés al Consell de Política Fiscal i Financera al febrer. De fet, Andalusia, que governen els conservadors, és la més beneficiada del perdó amb 18.791 milions malgrat les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i altres líders del partit.