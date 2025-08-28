La delegació de la Unió Europea a Ucraïna queda destrossada per un atac de Rússia

La Unió Europea ha denunciat aquest dijous que un atac rus a Kíiv ha afectat "greument" la seva delegació a Ucraïna. En un missatge a les xarxes socials, l'ambaixadora de la Unió Europea a Ucraïna, Katarina Mathernova, ha explicat que l'edifici europeu "ha quedat greument perjudicat per l'onada expansiva".
En l'atac rus han mort almenys deu persones i una trentena més han resultat ferides. "Aquesta és la resposta real de Moscou als esforços de pau", ha lamentat Mathernova. El president del Consell Europeu, António Costa, ha admès estar "horroritzat" per l'atac rus a la capital ucraïnesa. "La UE no serà intimidada", ha advertit Costa.
El president del Consell ha assegurat que les agressions russes només "reforcen" la determinació europea d'ajudar Ucraïna i el seu poble. "Penso en les víctimes ucraïneses i en el personal de la delegació de la UE a Ucraïna, l'edifici dels quals ha estat malmès per un bombardeig deliberat rus", ha afirmat el portuguès.
La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha assegurat que l'atac és "una tria deliberada d'escalar" el conflicte i "riure's dels esforços de pau". "Rússia ha d'aturar les matances i negociar", ha avisat. L'exèrcit rus ha llançat una onada d'atacs amb drons durant la matinada d'aquest dijous contra diferents punts de Kíiv.
El cap de l'Administració Militar de la ciutat, Timur Tkachenko, ha confirmat la xifra de morts al seu canal de Telegram, indicant que es tracta d'un balanç preliminar que podria augmentar, ja que els equips d'emergències estan duent a terme operacions de rescat als districtes atacats.
A més dels danys personals, els atacs han afectat nombrosos edificis residencials i vehicles i han provocat incendis. De fet, Tchachenko ha denunciat que un edifici de cinc plantes ha rebut els impactes dels atacs: "Tot, des del cinquè fins al primer pis, ha quedat destruït".
Ucraïna diu que Putin respon a la pau amb atacs
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha denunciat aquests atacs en un comunicat difós a Telegram en el que ha descrit com "una clara resposta a tots els que fa setmanes i mesos que demanen un alto el foc i una veritable diplomàcia".
"Rússia està triant els míssils balístics per davant de la taula de negociació. Està triant continuar amb els assassinats en lloc de posar fi a la guerra. I això significa que Rússia segueix sense témer les conseqüències. Rússia segueix aprofitant-se del fet que almenys part del món està fent els ulls grossos davant els nens assassinats i buscant excuses per a Putin", ha declarat, abans de criticar el "silenci" de la Xina i Hongria.