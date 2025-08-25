Les «kellys» es concentren davant el Palau de la Generalitat per exigir «empatia» en plena temporada alta

Les cambreres de pis, les conegudes com a kellys, s'han concentrat aquest dilluns davant la Generalitat per reclamar "empatia" i exposar la seva situació en plena temporada alta. Durant la concentració, les representants de Kellys Unión Catalunya han explicat les condicions a què s'exposen diàriament i han demanat al Govern que utilitzin les seves competències per abordar la situació. "Les kellys sostenim el turisme", "Som treballadores, no esclaves" i "Més drets, menys habitacions", han denunciat en diverses pancartes i han exigit que es duen a terme més inspeccions laborals en hotels.\r\n