La inflació cau cinc dècimes el gener i se situa en el 2,4%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va retallar la taxa interanual al gener cinc dècimes, fins al 2,4%, el nivell més baix des del mes de juny passat, a causa de la baixada dels preus dels carburants per a vehicles personals i l'evolució dels preus de l'electricitat, segons les dades avançades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb aquest descens de cinc dècimes el primer mes de l'any, l'IPC interanual encadena tres mesos consecutius de baixades, després que l'octubre del 2025 tanqués al nivell més alt en 16 mesos (3,1%).
L'INE ha explicat que l'evolució del primer mes del 2026 és deguda, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals, davant l'increment del gener del 2025. També els preus de l'electricitat pugen, però menys que el mateix mes de l'any anterior.
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha destacat que el descens de la inflació experimentat al gener és el més pronunciat des del març del 2025 i reflecteix que els preus es continuen moderant, en línia amb l'objectiu del Banc Central Europeu (BCE) que la inflació es mantingui estable prop del 2%. "Permet a les famílies seguir guanyant poder adquisitiu", destaquen des del Ministeri.
La subjacent es manté en el 2,6%
L'INE incorpora a l'avenç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al gener es va mantenir en el 2,6% per tercer mes consecutiu. Si es confirmés aquesta taxa del 2,6%, la inflació subjacent es mantindria en el seu valor més alt des del desembre del 2024, quan es va situar també en el 2,6%.
Els preus baixen un 0,4% al mes
En termes mensuals (gener del 2026 sobre desembre del 2025), l'IPC va baixar un 0,4%, la seva reculada més important mensual des del setembre del 2024, quan va disminuir un 0,6%.
Per part seva, l'IPC harmonitzat (IPCA) va retallar cinc dècimes la seva taxa interanual al gener, fins al 2,5%, amb una variació mensual del -0,7%. La inflació subjacent de l'IPCA s'estima en un 2,8% per al primer mes de l'any. L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de gener el proper 13 de febrer.