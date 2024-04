Laura Peracaula, codirectora de Suara Cooperativa: «Competim contra grans mercantils amb regles molt diferents»

El sector de l'atenció a les persones és aquell que introdueix en el mercat laboral del capitalisme de mercat la sovint invisibilitzada feina de cures. Des d'escoles bressol fins a l'assistència a les persones grans, passant per totes les etapes de la vida. Suara Cooperativa és una de les cooperatives de treball de referència en aquest àmbit a Catalunya i la seva codirectora, Laura Peracaula, la segona convidada en la sèrie d'entrevistes Viure en cooperativa, d'Alternativas económicas i Nació.

En aquest sector tan feminitzat i tradicionalment basat en el voluntariat de les mestresses de casa, el tercer sector, projectes com el de Suara Cooperativa, tot i ser referent, es considera petit. I és que hi ha grans societats mercantils que multipliquen la seva mida per 10. La gran diferència que aporta la cooperativa respecte a les empreses mercantils per als usuaris és que la inversió en les persones és més gran: "Reinvertim part dels nostres excedents en la formació dels treballadors i això es nota en la qualitat del servei", destaca Peracaula.

Més enllà d'això, Suara gaudeix d'una salut econòmica envejable i ha pogut sobreviure a les crisis del 2008 i la Covid gràcies als fons propis producte de no repartir dividends, sinó reinvertir l'excedent. "Depenem de nosaltres mateixes", celebra la codirectora, que detalla que altres vies de finançament és l'aportació dels socis, de 8.000 euros per cap, que es recupera en sortir de l'organització juntament amb els interessos. Escolta tota l'entrevista en aquest enllaç.