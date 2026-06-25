L'economia espanyola creix un 0,6% el primer trimestre del 2026, dues dècimes menys que a finals de 2025

L'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l’any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que al tancament del 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que mantenen en el 2,7% el creixement interanual del producte interior brut (PIB), una dècima més que el trimestre anterior. La demanda nacional va continuar sent el principal motor de l'activitat econòmica, mentre que les importacions van créixer més que les exportacions, fet que va limitar el creixement del PIB. Amb tot, l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà no queda reflectit en aquest trimestre, ja que el conflicte es va iniciar a principis d'abril.\r\n