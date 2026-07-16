Illa aplaudeix l'evolució de l'economia catalana, però demana evitar «caure en l'autocomplaença»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudit l'evolució de l'economia catalana, però ha demanat evitar "caure en l'autocomplaença". En la presentació de l'informe anual de l'economia catalana del 2025, el líder de l'Executiu ha assegurat que Catalunya "ha deixat enrere la paràlisi" i ha defensat les seves polítiques en matèria d'habitatge. "Prefereixo que ens diguin que ens hem equivocat amb alguna acció, que rectificarem naturalment, a què no hem fet res", ha afirmat. El document apunta a "alguns senyals de canvi en el patró de creixement" de l'economia i ressalta que el 2025 l'economia catalana va créixer per sobre de la zona euro per cinquè any consecutiu. "Aquest Govern ha desterrat el bloqueig", ha dit Illa.
El document que ha presentat aquest dijous el Govern apunta que hi ha "senyals" que l'economia està fent una "transició encara incipient" cap a un model productiu "millor". També adverteix que el "bon moment" macroeconòmic "no arriba per igual a totes les llars" i situa la productivitat a llarg termini i l'habitatge com a "grans reptes pendents".
Illa demana no caure en el "conformisme"
En el seu discurs, Illa ha assegurat que caure en el "conformisme" és un "error perillós" i ha assegurat que l'Executiu té "tota la maquinària en marxa". "Vaig assumir la presidència amb l'objectiu que Catalunya pugui mostrar la seva millor versió, i crec que ho estem fent", ha dit. Així, ha defensat "l'estabilitat" com la "millor eina". També ha indicat que "el model de Catalunya no està en venda". "Els nostres valors no estan en venda per guanyar unes dècimes de PIB", ha afirmat en un acte a Palau amb diversos empresaris.
Informe de l'economia catalana 2025
L'informe de l'economia catalana del 2025 repassa els principals indicadors de l'exercici, entre ells que l'augment del PIB català a tancament de l'any fos del 2,7%, per sobre del de la zona euro (1,4%) i lleugerament per sota de la mitjana espanyola (2,8%). El document celebra que el creixement arribés en un context internacional "advers" marcat per l'augment de les tensions comercials i geopolítiques i la "persistència" de l'estancament europeu.
La radiografia que ha fet la Generalitat afirma que el sector exterior es va "reconfirgurar" davant l'escalada proteccionista i diu que els salaris "baixos" van liderar la recuperació del poder adquisitiu, tot i que encara "no s'han revertit completament" les pèrdues acumulades durant la crisi inflacionària viscuda entre 2021 i 2023. De cara a les previsions per al 2026, adverteix que el conflicte a l'Iran i el xoc de preus sobre l'energia faran que el creixement sigui "més lent" i se situï en el 2,3%, però encara "destacant" dins el context europeu.
La productivitat augmenta, però no al ritme desitjat
En l'acte també hi ha participat la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que ha admès que la productivitat augmenta, però no ho fa al "ritme" desitjat. En aquest punt, ha defensat que l'Executiu treballa en tres elements per tal d'accelerar-ho i ha assenyalat el talent, la innovació i la dimensió empresarial.
De fet, l'informe situa la productivitat com a "prioritat fonamental" per recuperar el lideratge econòmic. En concret, situa l'augment de la productivitat en l'1,1% per hora treballada, alhora que diu que la productivitat total dels factors encadena cinc anys d'aportació positiva al creixement.
En la seva intervenció en una taula rodona, Romero ha apostat per fer un "discurs positiu a favor de les empreses" per tal d'aconseguir que aquestes "es vagin fent més grans". Així, ha recordat que les companyies més grans són les que tenen millors salaris, citant un informe recent de la Cambra de Comerç de Barcelona.