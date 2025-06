Les bonificacions als abonaments dels trens Regionals s'ampliaran al 60% a partir de l'1 de juliol

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que les bonificacions dels trens Regionals s'ampliaran del 40% previst inicialment al 60% a partir de l'1 de juliol. En resposta a una pregunta d'ERC durant la sessió de control al Parlament aquest dimecres, Paneque ha admès que hi havia "un greuge" entre els usuaris de Regionals i Rodalies -que pagaran una tarifa plana de 20 euros-amb les tarifes vigents a partir del mes que ve. Per aquest motiu, la consellera ha explicat que s'aplicarà aquesta mesura en resposta a les queixes de les plataformes d'usuaris, en especial les del sud de Catalunya, després de les obres a Roda de Berà: "Atenem aquesta demanda, és de justícia. Volem un model tarifari just i equitatiu, que s'adapti a la realitat territorial", ha conclòs.