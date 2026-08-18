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Les exportacions pugen un 2,9% i les importacions baten rècords a Catalunya

Economia

  • Les exportacions de les empreses de Tarragona s'han incrementat un 14% durant el mes d'abril. -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 10:37

Les exportacions van assolir 9.287,8 milions d’euros al juny a Catalunya, un 2,9% més per sobre dels 9.029,4 milions del mateix mes de l’any passat, segons dades actualitzades aquest dimarts pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El resultat d’exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica, només superat pels 9.392,7 milions del juny del 2023.

Paral·lelament, les importacions van anotar xifres rècord amb un total de 10.678,3 milions d’euros, després d’un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions dona un saldo negatiu de 1.390,5 milions d’euros al juny a Catalunya, una escletxa que s’amplia un 106% en comparació amb els 674,9 milions negatius de fa un any.

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