L'Ibex tanca el març amb la caiguda més alta des de 2022 a causa de la guerra a l'Iran

La guerra a l'Iran ha causat grans estralls a l'economia internacional. Les borses han registrat durant el mes de març una davallada per l’esclat del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, amb una caiguda del 7% a l’Ibex, que es trasllada a la resta de parquets. El descens del gairebé el 7% del selectiu espanyol és el més alt registrat en un mes des del juny del 2022, marcat per les derivades de la crisi energètica per la guerra d’Ucraïna. La disrupció en els mercats de l’energia pel bloqueig de l’estret d’Ormuz ha propiciat l’increment mensual més important registrat en el barril de petroli Brent, la referència europea. Aquest dimarts ha fregat el preu més alt registrat des de l’inici de les hostilitats, per sobre dels 119 dòlars el barril.\r\n