L’ISE emula el Mobile i impulsa una fundació privada per allargar l’impacte del saló durant l’any

L’Integrated Systems Europe (ISE) emula el Mobile World Congress (MWC) i impulsa una fundació privada per allargar l’impacte del saló durant l’any. Així ho ha anunciat el director general, Mike Blackman, en una roda de premsa dilluns. “La missió de la ISE Foundation és clara: impulsar la innovació, fomentar el talent i donar suport a la comunitat”, ha dit Blackman. La iniciativa està dissenyada per crear un “impacte durador i mesurable” a l’estil de la fundació Mobile World Capital. En aquest sentit, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha dit que “marca un abans i un després de la relació del congrés amb el país”.
Durant l’acte de presentació de la fundació, el director general de l’ISE, Mike Blackman, ha explicat que el nou ens serà privat i que comptarà amb la col·laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i, pròximament també, amb el suport del govern espanyol. “Les aliances són sempre el que fan prosperar les regions, i un exemple d’això és l’ecosistema audiovisual català”, ha afegit.
El director general de l’ISE ha destacat que Catalunya s’ha convertit en un dels principals centres audiovisuals d’Europa amb “grans” iniciatives com el Catalunya Media City, “que demostren la seva ambició”. Aquí, ha recordat que el sector, que continua creixent ràpidament, genera més de 9.000 milions d’euros en ingressos, implica més de 4.000 empreses i dona feina a 45.000 persones. En aquest context, Blackman ha assenyalat que l’objectiu de la fundació és que l’impacte de l’ISE, la fira comercial més influent del sector, vagi més enllà dels quatre dies en què se celebra i “esdevingui un catalitzador a llarg termini”.
Així, la fundació organitzarà tota l’acció social del certamen abans, durant i després de la fira i fomentarà la innovació i la col·laboració en la formació dels professionals tecnològics. “Establirà iniciatives durant tot l’any per fomentar l’educació, la innovació i la responsabilitat social a tota la regió per impulsar una transformació a llarg termini”, ha afegit. La Fundació ISE, que és com s’ha batejat, tindrà la seu a Barcelona i arrencarà amb un pla a dos anys amb tres pilars fonamentals: desenvolupament del talent, innovació i emprenedoria, i responsabilitat social.
A través d’aquests eixos, ISE vol contribuir a reduir els dèficits de competències del sector audiovisual, donar suport a idees i tecnologies emergents i generar un impacte a llarg termini per a les comunitats locals i les institucions vinculades a la seva indústria. L'objectiu, ha insistit Blackman, és "construir un entorn pròsper innovador que impulsi un creixement empresarial sostenible fomentant el talent”. Pel conseller d’Empresa i Treball, la fundació enfortirà encara més els llaços de l’ISE amb Catalunya i farà que el seu impacte s’allargui “més enllà de la mateixa fira”. “Això farà que el mateix sector audiovisual tingui més possibilitats de creixement”, ha reblat.
Al seu torn, la cinquena tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha recordat que l’ISE va apostar per Barcelona “en un moment molt complicat durant la pandèmia” i ha destacat que la fundació enforteix la “visió social” que sempre ha demostrat.
Línies de treball de la Fundació ISE
Les iniciatives de talent de la Fundació comencen impulsant el professorat mitjançant el programa "Training the Trainers", dotant els docents de competències audiovisuals modernes i alineades amb la indústria. Un projecte pilot realitzat a Catalunya el juliol de 2025 amb 14 formadors va demostrar que aquest model és eficaç i escalable. A partir d’aquest èxit, la Fundació ampliarà les col·laboracions amb fins a 150 institucions.
Les accions previstes també inclouen els "AV Career Days", que començaran aquest mateix any i serviran per connectar estudiants, docents i professionals del sector, i per donar a conèixer oportunitats professionals concretes dins del món audiovisual. A més, a partir de 2027 es preveu posar en marxa nous programes de formació professional orientats a enfortir les competències i a ajustar millor la formació a les necessitats reals de la indústria. En l’àmbit de la innovació, la Fundació ISE donarà suport a empreses emergents i noves idees, facilitant l’accés a finançament, mentoratge i contacte amb el sector.