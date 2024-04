Naturgy es dispara a borsa amb una alça de prop del 5% amb l'interès del grup àrab

Les accions de Naturgy s'han disparat de nou gairebé un 5% aquest dijous en l'arrencada de la jornada borsària, després de tancar la sessió de dimecres amb un augment del 6,13%, fins als 22,84 euros, després de la confirmació del grup emiratí Taqa que manté converses amb els accionistes de l'energètica per a un possible desembarcament en el capital de la companyia mitjançant una oferta pública d'adquisició (OPA).



En concret, l'energètica pujava un 4,64% a les 9:00 del matí, liderant els ascensos de l'Ibex-35 i intercanviant les seves accions a un preu unitari de 23,90 euros, encara que minuts després, al voltant de les 9:20 hores, la companyia moderava el seu impuls al 2,01%, fins als 23,30 euros.



Aquest dimecres, Taqa va confirmar que manté converses amb CriteriaCaixa respecte a "un possible pacte de cooperació relatiu a Naturgy", així com amb els fons CVC i GIP sobre "la possible adquisició de les seves accions" en l'energètica, si bé va subratllar que encara "no s'ha arribat a cap acord" amb ells. Així mateix, va assenyalar que si aquesta compra es produís, "hauria de formular-se una oferta pública d'adquisició per la totalitat del capital de Naturgy".



A més a més, el grup d'Abu Dhabi va afegir que "no hi ha cap garantia que s'implementi alguna operació ni certesa sobre els termes en què, si és el cas, podria fer-se". La companyia també va assegurar "no hi ha hagut cap acostament a Naturgy per part de Taqa", que va deixar que en cas, d'arribar a qualsevol acord, "el publicarà al seu degut temps".



Després de la confirmació de l'interès del grup emiratià, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va assegurar que el govern espanyol compta amb "els instruments normatius necessaris" per defensar els interessos estratègics de l'Estat i la protecció de les empreses espanyoles.



"Jo crec que tenim una visió molt clara a l'Estat respecte a la necessitat de protegir els nostres interessos estratègics i tenim a banda, els instruments normatius necessaris", va assenyalar des de Washington (Estats Units), en el marc de les assemblees de l'FMI i el G20. Cuerpo va recordar a més a més que Espanya compta amb una normativa que permet un equilibri entre la protecció de les empreses i dels interessos estratègics del país i l'atracció d'inversió estrangera directa. En el marc d'aquesta normativa, el titular d'Economia va assegurar que el Govern analitzarà l'operació sobre Naturgy quan es materialitzi, igual que ho ha fet en el cas, per exemple, d'Orange i Más Móvil o d'altres operacions.