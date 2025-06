Nou rècord d’ocupació a Catalunya a les portes de l’estiu

Catalunya va tancar el mes de maig amb 3,88 milions de treballadors afiliats, la qual cosa suposa un increment de l'1,97% respecte a l'any anterior i la millor dada de la sèrie històrica -des que hi ha registres, el 2012-. Així ho recullen les darreres dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social publicades aquest dimarts, que indiquen també que l'atur es va rebaixar un 1,9% fins als 319.519 desocupats, una xifra que no s'assolia des del maig de 2008, en ple esclat de la crisi financera global.

Amb tot, Catalunya ha encadenat el quart mes de descensos pel que fa a l'atur tot i el clima d'inestabilitat internacional generat per la guerra aranzelària del president dels Estats Units, Donald Trump. De fet, l'atur va caure un 3,4% el maig respecte a l'abril anterior. I tot plegat, a les portes de l'estiu, l'època de major contractació de l'any pels pics turístics.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, on també s'han batut rècords, Catalunya és la primera amb més treballadors, seguida de la Comunitat de Madrid (3.792.426) i Andalusia (3.543.388). La majoria de noves feines a Catalunya es van generar al règim general, mentre que 572.284 eren autònoms i 7.091 pertanyien al règim del mar.

Bones dades a totes les demarcacions i sectors

Per demarcacions, l'atur ha baixat en totes. És a les comarques de les comarques de Lleida on poden celebrar un increment de l'ocupació més accentuat el mes de maig, del 2,68%; mentre que a la de Tarragona ha augmentat un 2,11%. A Girona, un 2%, i a Barcelona és on el creixement ha estat més moderat, d'un 0,57%.

De la mateixa manera, l'ocupació ha crescut en tots els sectors d'activitat. Destaquen els serveis, amb 232.933 treballadors més, seguits de la indústria (+33.210), la construcció (+23.227) i l'agricultura (+4.691).