Les pistes d'Oliu sobre el futur del Sabadell: la nova etapa estarà «focalitzada en Espanya»

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assenyalat que el fracàs de l’opa hostil suposa el tancament d’una etapa i l’inici d’una de nova “focalitzada en Espanya”. Ho ha dit en la seva intervenció anual davant la Cambra de Sabadell sobre les perspectives econòmiques del 2026. Oliu ha destacat el suport de la societat civil en el fracàs de l’opa, destacant com a “fonamental” el suport de les entitats empresarials al Sabadell. S’ha referit també a la sortida de César González-Bueno com a conseller delegat assegurant que ell “va decidir” que calia encetar un nou temps.
El dirigent financer ha considerat que el nucli dur del banc són els socis minoritaris i s'ha referit a la idea que els clients de l'entitat en siguin també socis. Uns minoritaris que han estat cabdals en el fracàs de l'opa. Oliu ha afegit que "en aquest cas, el que ha estat interessant ha estat que també molts dels socis institucionals van rebutjar l'opa".
El cap del Sabadell jugava a casa i se l’ha vist còmode. El president de la Cambra, Ramon Alberich, ha presentat Oliu per “l’èxit que ha suposat el fracàs de l’opa” i ha al·ludit als “desafiaments globals” que afronta l’economia i que ha fet del 2025 un any “intens”, preguntant-se si Europa sabria estar a l’alçada dels riscos que té al davant.
“El retorn a Catalunya va ser un altre moment que assenyala el tancament d’una etapa”, ha afirmat Oliu, atribuint aquesta decisió als canvis produïts en el país: “Si no, no haguéssim tornat”. També ha al·ludit a la venda de l’entitat britànica TSB com a mostra de la voluntat estratègica del banc per focalitzar-se en el mercat espanyol.
Oliu s’ha endinsat en l’estat de l’economia global, recorrent a una enquesta elaborada pel Fòrum de Davos, que assenyala com a principals temors la confrontació geopolítica, els conflictes armats entre estats, els fenòmens meteorològics extrems, la polarització i la desinformació. El FMI ha apuntat a un creixement del PIB dels Estats Units d’un 2,4% i de l’1,3% a la Unió Europea. La inflació a la UE es preveu que baixi a l’1,8%. Oliu ha previst uns tipus d’interès estables: “Crec que no els tocaran”.
La immigració, clau per l'economia espanyola
Pel que fa a l’economia espanyola, Oliu ha subratllat la “solidesa”, basada en el consum intern i el nivell de la inversió. El president del Sabadell ha esmentat, a més, que la productivitat s’ha incrementat en els darrers mesos. Tot això ofereix una bona perspectiva, fins i tot s’ha atrevit a aventurar un creixement superior a les previsions d’un 2,2%.
El creixement demogràfic donat per la immigració, el desplegament del que resta dels fons europeus i les perspectives de la zona euro contribuiran a mantenir la robustesa de l’economia espanyola. També ha esmentat la necessitat de reforçar les infraestructures, més urgent després de la crisi ferroviària. Un factor que és element de dinamisme.
Oliu ha al·ludit al sector immobiliari, amb la manca d’habitatge assequible, tot considerant que les mesures “d’esquerres” que es fan per resoldre el problema encara l’agreugen més. “L’única solució -ha dit- és incrementar l’oferta, que requereix repensar-ho si no es vol que el problema social s’agreugi”.
Josep Oliu ha valorat com a molt favorable l’evolució del sector bancari, amb unes bones mètriques en el cas dels bancs espanyols i un sector europeu que haurà de fer front a una dura competitivitat nord-americana. Ha qualificat de “molt sòlida” la situació del Sabadell , amb una retribució total a càrrec dels resultats del 2025 de 1.500 milions d’euros, que implicarà una recompra d’accions de 800 milions.