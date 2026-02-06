Què implica la sortida de César González-Bueno del Sabadell

"Se’n volia anar". Així descriu una persona ben informada del món financer la sortida d’escena de César González-Bueno com a conseller delegat del Banc Sabadell. Com totes les decisions rellevants en una gran institució econòmica, el moviment s’ha fet amb discreció màxima. Res ho feia preveure, ja que aquest divendres el conseller delegat presentava els resultats del banc amb uns guanys de 1.775 milions. La notícia del relleu, comunicada dijous al vespre, va agafar quasi tothom per sorpresa.
Només unes poques antenes del món polític i econòmic eren coneixedores del canvi imminent, que alguns preveien per al segon trimestre d’any, segons han explicat fonts econòmiques a Nació. De fet, com a sorpresa ho ha estat més el nomenament del successor, Marc Armengol. "Si m’ho haguessin preguntat fa dos mesos, hagués assegurat que el nou conseller delegat seria Carlos Ventura", assegura un coneixedor dels moviments al Sabadell.
En cercles restringits es donava per feta la sortida de González-Bueno, que cap de les fonts consultades atribueix a un possible xoc pel poder intern amb el president de l’entitat, Josep Oliu. El fracàs de l’opa ha estat una victòria enorme per al Sabadell i, en el terreny personal, per al tàndem exitós d’Oliu i González-Bueno. Però la batalla amb el BBVA ha desgastat i ara toca encetar una nova etapa que requerirà decisions estratègiques. No es pot oblidar tampoc que el directiu, de 65 anys i el primer no català a exercir el càrrec, té la dona vivint a Portugal, on s’hi sol traslladar els caps de setmana.
Un equip nou davant d’un context "opable"
En el món econòmic català, un futur robust del Banc Sabadell es considera essencial. Ho ha exemplificat la llarga batalla de l’opa, amb la societat civil en pes mobilitzada com mai en favor de la supervivència de l’entitat. Des de diversos àmbits se subratlla el pes que ha tingut l’aliança amb Foment del Treball. El president de la gran patronal, Josep Sánchez Llibre, va apostar fort contra l’opa, fins i tot en moments en què el front de defensa del Sabadell semblava flaquejar davant la pressió del BBVA.
Alguns observadors del món financer consideren que, malgrat el triomf davant l’opa, l’entorn proper fa del Sabadell un banc "opable", la qual cosa probablement obligui a ampliar el camp d’actuació del banc. No es descarta alguna operació per donar més robustesa als murs defensius de l’entitat financera. Això també explicaria els darrers moviments de l’Associació d’Accionistes Minoritaris, impulsant que els clients es facin accionistes. El paper dels petits accionistes ha estat clau en la derrota de l’opa i tothom té clar que és necessari ampliar la base social de l’accionariat de cara a noves ofensives hostils.
Un Oliu amb més poder
Marc Armengol ha estat una sorpresa. Incorporat a la casa fa 24 anys, ha estat vinculat la transformació tecnològica. Va ser ell qui va convertir el britànic TSB un banc solvent. El novembre del 2024, en va ser nomenat conseller delegat i va ser determinant en la seva venda al Banco Santander. Un fet que segurament ha incidit en la seva elevació a conseller delegat, ja que estava en situació de "disponible".
Carlos Ventura, el nom que apareixia més fort de cara a la successió de González-Bueno, ha estat designat conseller director general de Negocis a Espanya, sumant així banca de particulars a les seves ocupacions actuals en banca d'empreses, xarxa i banca privada. Però en el cas de Ventura, el moviment més significatiu és que ha entrat al consell d’administració com a conseller executiu. Per això molts al banc veuen el moviment com a molt positiu per a Oliu, ja que té de conseller delegat un directiu com Armengol, forjat al seu costat, i col·loca un altre home seu, Ventura, al nucli dur del poder del banc. Dos moviments de cop.
Perquè la gran clau d’aquesta sacsejada a l’escaquer és que Oliu reforça la seva posició. Als seus 76 anys, el president del Sabadell continua i no dona senyals de retirada. Continuarà com a president no executiu, però guanya pes. No és el mateix conviure amb un conseller delegat vingut de fora i ja sènior, amb unes dots comunicatives que l’han fet el millor comunicador en la guerra de l’opa com ha estat González-Bueno, que tenir al costat dos directius sortits del forn vallesà. El futur no serà fàcil, però el Sabadell refresca les tropes.