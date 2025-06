Pere Aragonès, Artur Mas i Ximo Puig s'oposen a l'opa del BBVA al Sabadell

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès i Artur Mas, l'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, els exconsellers d'Economia Antoni Castells, Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell i Natàlia Mas Guix, i l'exconseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana Vicent Soler signen un article conjunt al diari Ara en què consideren que l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell és "contrària a l'interès general".

Al mateix article recorden al govern espanyol que el Consell de Ministres "disposa d'instruments legals, tant en la legislació nacional com europea, per tal de garantir-ne la protecció". "Les implicacions van molt més enllà de l'àmbit corporatiu: hi ha riscos reals per a l'ocupació, la cohesió territorial i l'accés al finançament de les pimes, especialment en els territoris de l'arc mediterrani", afirmen a l'article.

Els vuit exalts càrrecs de les generalitats catalana i valenciana consideren l'operació "insòlita" perquè les dues entitats són "plenament solvents" i no presenten "cap problema financer ni estructural que justifiqui, des de l'interès públic, una integració d'aquestes característiques".

Tancament de 800 oficines

Per això opinen que més enllà dels "interessos corporatius" del BBVA, una operació d'aquest abast requereix una anàlisi "curosa" dels efectes "socials, territorials i econòmics" sobre el teixit productiu i la ciutadania. Després de recordar que "nombroses" entitats empresarials, cambres de comerç i sindicats han expressat "amb contundència" l'oposició a l'opa, els signants de l'article destaquen "cinc punts crítics".

Xifren en fins a 10.000 llocs de treball directe i fins a 31.000 en total les pèrdues en matèria d'ocupació, més del 70% de les quals a Catalunya. També alerten que el tancament de "fins a 800 oficines" afectaria especialment zones amb baixa densitat d'oficines bancàries. Un altre punt crític és la "pèrdua de suport a les pimes", tot destacant el "vincle estratègic" del Banc Sabadell amb aquesta branca de l'activitat empresarial.

"Desarrelament territorial" del BBVA

Un altre punt que els signants consideren destacable és el "desarrelament territorial" del capital, tot recordant que el "85% del marge" del Banc Sabadell es genera a Espanya, mentre que en el cas del BBVA "no arriba al 30%". Finalment, també alerten dels "riscos sistèmics", perquè les grans fusions bancàries "concentren poder i generen riscos estructurals que poden comprometre l'estabilitat del sistema".

Per això reclamen al govern espanyol que analitzi l'operació "amb el màxim rigor i des d'una perspectiva d'interès general", i recorden que en diversos països europeus les autoritats públiques han "condicionat o bloquejat" operacions similars. En aquest sentit, consideren que Europa necessita una unió bancària "forta" i un mercat interior "realment integrat", amb "fusions transfrontereres" que donin lloc a entitats amb una "veritable dimensió europea", en lloc d'"incrementar la concentració dins de les fronteres d'un so país".