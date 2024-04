Quants diners costa deixar un carregador sempre endollat?

Consumeix electricitat deixar el carregador del telèfon mòbil -o de qualsevol dispositiu- endollat tot el dia encara que no hi tinguem el dispositiu connectat? Quants diners es perden? És un dels dubtes més estesos sobre l'ús i manteniment del dispositiu electrònic més important per a la majoria de la població i existeixen mites i mitges veritats entorn aquesta qüestió.

El consum fantasma dels endolls que no porten enlloc existeix, tot i que no té la dimensió que moltes vegades imaginem. El carregador, concretament, té uns circuits interns que transformen el corrent altern en continu, de menor voltatge. El consum, però, és tan baix (de 0,00002 kW hora) que si el deixéssim connectat tot un any sencer, seria de 0,0585 kW.

Això, calculat amb el cost de l'electricitat actual, seria de tres cèntims. Per tant, deixar el carregador endollat tot l'any costa 3 cèntims. El problema és que suposa un perill per a la seguretat, ja que pot sobreescalfar-se i explotar o provocar una espurna que desemboqui en un incendi a l'habitatge.