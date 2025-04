L'electricitat serà gratis gairebé tot el dissabte, amb el preu total més baix des de fa un any

Aquest dissabte és el dia ideal per fer la bugada i fer un rentaplats. I és que el preu mitjà de la llum serà d'1,72 euros el megawatt hora (MWh), el valor més baix des de fa més d'un any, concretament des del 16 d'abril del 2024. A més, l'electricitat serà gratuïta entre les 9:00 hores i les 20:00 hores. Tot plegat, per l'excedent generat per les renovables i el descens de la demanda arran de les vacances de Setmana Santa.

El preu de la llum continua així el descens, ja que aquest divendres es va situar en 12,35 euros/MWh, i es mantindrà durant onze hores en 0 euros o en nivells negatius. Amb tot, l'anomenat pool registrarà aquest dissabte el valor màxim de 8 euros/MWh de 21:00 hores a 22:00 hores, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Així mateix, el preu mínim de la llum es produirà a la franja horària de les 15:00 hores i les 16:00 hores en què tindrà un preu negatiu de 4 euros/MWh. L'únic inconvenient si es fa la bugada, però, és que cal vigilar a l'hora d'estendre la roba, ja que plourà amb força a tot el país.