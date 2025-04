Aquest és el llibre més prestat a les biblioteques catalanes els últims cinc anys

Les biblioteques catalanes van prestar 11,4 milions de llibres l’any 2023, 9,2 milions dels quals a biblioteques de la Diputació de Barcelona i la resta, a les altres xarxes de Catalunya. Això suposa un creixement de gairebé un 12% respecte a l’any anterior i esdevé la xifra més alta, com a mínim, des del 2019, fins on ens arriben les dades. D'entre tots aquests llibres prestats, destaca que els dos primers són en català i del mateix gènere.

Són Bola de drac, d'Akira Toriyama; i Naruto, de Masashi Kishimoto; amb 171.133 i 165.240 préstecs els darrers cinc anys respectivament. Les dades recollides per l'ACN denoten la gran popularitat del còmic manga, que copsa el top 12 a la demarcació de Barcelona i el top 10 a les de Tarragona, Lleida i Girona, amb altres títols com One piece, Detectiu Conan i Doraemon.

Amb tot, tant el préstec com les adquisicions de literatura infantil i juvenil són molt superiors a les de gènere adult, sobretot en català. En concret, un 67% dels títols en català que es van comprar l’any passat van ser llibres infantils o juvenils, i només un 22%, literatura o llibres de no-ficció per a adults.