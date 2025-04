Una de les marques de roba més grans del món comença a etiquetar en català

Nou pas cap a la normalització del català en l'àmbit socioeconòmic. I és que la marca de texans Levi Strauss ha començat a etiquetar en català els productes que comercialitza a Catalunya, tal com ha destacat Plataforma per la Llengua, que ho considera un pas "clau" per situar l'idioma "allà on li pertoca".

"Per fi, Levi’s inclou el català a l’etiquetatge", ha celebrat l'ONG del català en una publicació a la xarxa social X. Va ser aquesta la que, en el marc d'una campanya de més de cinc anys de durada dirigida a les marques de moda i complements, va demanar a la companyia estatunidenca que complís amb el Codi de Consum de Catalunya, que obliga a etiquetar i oferir les instruccions de rentar i planxat en català, en una condició d'igualtat envers la resta de llengües.

Per fi, @LEVIS inclou el català a l'etiquetatge!



Normalitzar la situació del català en l'àmbit socioeconòmic és clau per situar la llengua allà on li pertoca.



Continuem treballant per defensar el #DretsLingüístics dels consumidors!

Així, Plataforma per la Llengua ja ha aconseguit que múltiples marques etiquetin en català. En són exemples les del grup Inditex, Intimisimi, Mango, Pepe Jeans, Diesel, Macson, Punto Blanco, H&M, Primark, Women's Secret i Calzedonia, entre altres. "Continuem treballant per defensar els drets lingüístics dels consumidors", ha assegurat l'ONG.