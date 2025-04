Les biblioteques de Catalunya presten més llibres en català que en castellà

Les biblioteques catalanes van prestar 11,4 milions de llibres l’any 2023, una mica més de la meitat dels quals, el 52%, en català, i un 45,7% en castellà. Es tracta d'una presència “alta" de català "en termes relatius”, donat que en el món editorial s’imposa el castellà, com recorda a l’ACN el director general de promoció cultural i biblioteques, Xavier Fina.

En aquest sentit, és el llibre infantil i juvenil el que contribueix a equilibrar la balança, segons mostren les dades dels últims anys a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona: el préstec d’infantil en català més que dobla el de castellà des del 2019 (amb 14 milions envers 6,3), i això compensa el domini d’aquesta llengua en l’àmbit del préstec de llibres per a adults (17,2 milions en castellà, 7,4 en català).

Les xifres són de la Diputació de Barcelona pel que fa als equipaments de la demarcació, i del Departament de Cultura per a la resta del país. En tots dos casos, obtingudes per l'ACN per peticions de transparència. Darrere d'aquests percentatges generals, les dades de la xarxa de biblioteques de la demarcació de Barcelona -que concentra el 80% del préstec bibliotecari de tot Catalunya- mostren que català i castellà estarien molt lluny si no fos pel pes específic del llibre infantil en català en el conjunt del préstec bibliotecari.

Segons exposa la cap de l’oficina de serveis a la Xarxa de Biblioteques Municipals, Judit Terma, l’explicació és senzilla: “S'edita molt més en català que en castellà en gènere infantil, mentre el llibre adult encara està dominat pel castellà”. A això cal sumar-hi un altre factor, segons Terma, i és que el préstec de gènere infantil és més “generós”, perquè les famílies solen agafar més títols a la vegada que un adult, cosa que engreixa el volum final de llibres prestats.

Els responsables del servei de biblioteques de la Generalitat valoren que la presència del català a les biblioteques està “per sobre” del seu pes específic en l’àmbit de l’edició. “És una preponderància petita, però en relació amb altres àmbits, és una presència molt alta”, argumenta el director general de promoció cultural i biblioteques. Xavier Fina recorda “el punt de partida” de l’edició en castellà i català. Segons recull l'anuari de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, el castellà va ser l'idioma del 70,6% dels llibres que es van editar a Catalunya el 2023, mentre que el 24,5% dels volums van optar pel català. Val a dir que aquesta "preponderància" de préstec en català és encara més estreta si s'analitza el préstec de tot el període 2019-2023 al conjunt de biblioteques catalanes, amb un 48,8% de català i un 48,3% de castellà.