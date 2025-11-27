27 de novembre de 2025

Els sindicats rebutgen el calendari de negociacions plantejat per Educació i convoquen noves mobilitzacions

Publicat el 27 de novembre de 2025 a les 14:10
Actualitzat el 27 de novembre de 2025 a les 14:11

Els sindicats educatius han rebutjat el calendari de negociacions que els ha fet arribar el Departament d'Educació per negociar les seves condicions laborals. En una roda de premsa conjunta davant de la seu de la conselleria, USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT han exigit al Departament que modifiqui el calendari de tal manera que les reunions s'acabin al febrer, i no a finals de curs com els ha proposat l'administració, i que el primer tema a tractar sigui l'augment salarial. Els sindicats han alertat que aquesta petició és un "ultimàtum". De moment, han convocat una mobilització davant de la conselleria el 3 de desembre, dia que està prevista la primera trobada, i una altra el dia 10, davant dels centres educatius.

