Ramon Alsina rellevarà el seu pare com a president de bonÀrea

Ramon Alsina substituirà el seu pare com a president de bonÀrea. El fundador del grup alimentari s’ha mantingut al càrrec de president durant més de sis dècades. La Junta General d’Accionistes va nomenar Jaume Alsina com a president d’honor de la companyia amb seu a Guissona. També es va anunciar que en el consell d’administració, en la seva pròxima convocatòria prevista pel dia 28 de maig, sotmetrà a votació el nomenament de l’actual conseller delegat com a nou president de bonÀrea Corporació. La companyia també va anunciar que preveu invertir 121 milions d’euros el 2026, una xifra superior als 113,45 milions invertits l’any passat.\r\n