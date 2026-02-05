Serveis públics per sobre d’abaixar impostos: què volen els catalans amb el nou finançament?

En la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) s'ha posat en relleu el punt de vista i la valoració dels catalans respecte als serveis públics. En el qüestionari, elaborat abans del caos ferroviari, es pregunta per temes d'actualitat com la valoració de Rodalies i sobre quina és la destinació prioritària dels ciutadans si amb el nou finançament s'aconseguís tenir 1.000 euros més per habitant.
De manera general, els catalans destinarien el 60% dels guanys del nou finançament en millorar els serveis públics i la resta en abaixar impostos. Això ho plasma la pregunta del CEO on es fa dir una proporció del que es destinaria als dos aspectes. El jovent, qui té majors dificultats per augmentar el seu patrimoni, ja sigui amb l'adquisició d'un cotxe o d'un habitatge, són qui prioritzen més la baixada d'impostos en comparació amb la resta de la població: destinarien un 47% dels guanys del finançament a la reducció de la pressió fiscal. En el cantó oposat s'hi troben els majors de 64 anys, qui dels 1.000 euros, destinaria gairebé 700 euros a millorar els serveis públics.
El jovent, cada vegada més partidari d'abaixar impostos
Concretament, en els últims tres anys, el jovent, especialment els homes són qui cada vegada són més partidaris a abaixar els impostos. La franja entre els nois d'entre 16 i 24 anys, ha passat del 21% (any 2022) favorable a la baixada d'impostos al 26%, i de la franja d'entre 25 i 34 anys, del 23% al 28%. El cas de les noies no és tan abrupta en les joves de més edat, però sí pel que fa a les d'entre 16 i 24 anys: han passat d'un 15% a un 23% en tres anys.
Tot i la preferència general d'invertir els guanys del finançament en la millora dels serveis públics i no tant en la reducció impostos, un 55% dels catalans creuen que paguen més tributs del que els torna l'Estat en forma de serveis. Tot i això, en la pregunta que posa sobre la taula si es prefereix mantenir els impostos actuals amb el servei actual o prioritzar un amb detriment de l'altre, el 53% prefereix que la situació segueixi com ara; un 27% apujaria impostos amb la condició de tenir millors serveis i un 16% abaixaria impostos a costa de perdre qualitat dels serveis públics.
PSC i Comuns, l'excepció
Des del prisma de la simpatia de partit de l'enquestat, només hi ha dos perfils que creuen que no paguen més del que reben. Vist d'una altra manera, els simpatitzats de tots els partits, excepte PSC i Comuns, creuen de manera majoritària que paguen més impostos dels que reben en forma de serveis.