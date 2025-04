Trump dona per fet un acord amb la UE durant els tres mesos de treva aranzelària

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous que arribarà a un acord amb la Unió Europea (UE) durant els tres mesos de la treva que ha marcat abans d'aplicar la seva política d'aranzels a les importacions mundials al país. Així ho ha dit el mandatari des de la Casa Blanca, just abans que el gabinet dels EUA es reunís amb la delegació italiana encapçalada per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per discutir sobre la guerra comercial.

De la seva banda, Meloni, que ha estat la primera dirigent europea que ha viatjat a Washington des que Trump va anunciar els aranzels del 20% per a la UE, ha reforçat el missatge del republicà. La líder italiana també s'ha mostrat confiada que es podrà arribar a un pacte entre el club dels 27 i els Estats Units, i ha subratllat que aquest acord farà Occident "més fort".

Des del seu punt de vista, la "millor manera" d'arribar a un pacte és "parlar amb franquesa". Per això, ha mostrat la voluntat de convidar Trump a Itàlia, on ha desitjat poder organitzar una trobada entre el líder estatunidenc i els dirigents de la UE. Trump ha afirmat que tindrà "molt pocs problemes" per arribar a un acord amb Europa "o amb qui sigui", inclosa la Xina, perquè els EUA tenen "una cosa que vol tothom", sense precisar més.

A més, el president nord-americà no ha dubtat a elogiar Meloni i a qualificar-la com una "gran primera ministra" i "una de les líders autèntiques del món".