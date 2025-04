El Barça-Inter de Champions, partit «d'alt risc»

El FC Barcelona activa el Protocol de Seguretat i Control de l'Afició Rival aquest dimecres pel partit d’anada de semifinals de la Champions League que els blaugranes juguen davant l’Inter de Milà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys per garantir la seguretat de "tots els socis, sòcies i afició local i visitant, en aquest partit classificat d’alt risc".

A part d'adoptar les mesures necessàries pel partit d'aquest 30 d'abril a les 21.00 h, el Barça també implementa mesures de control en la venda d’entrades, especialment pel que fa a la venda de localitats i presència a l’estadi d’assistents de l’equip rival fora de l’espai destinat l’afició contraria. En aquest sentit, tal com es pot llegir en un comunicat, el club recorda a l’afició de l’equip riva que no disposin d’entrada, que evitin desplaçar-se fins a l’Estadi, ja que no es disposarà de punts de venda.

També una crida a l’afició rival que s’abstinguin de portar i intentar introduir material pirotècnic i altres artefactes a l’interior del Lluís Companys. El text alerta que no es permetrà l’accés a l’interior de la instal·lació als aficionats que disposin d’algun d’aquests materials durant els registres i escorcolls previs a l’entrada a l’estadi.

Concretament, algunes de les mesures que s’han establert -i que formen part del protocol habitual per a partits declarats d'alt risc per la Comissió Antiviolència- són que les entrades siguin nominals, la prohibició de realitzar activitats d'afició contrària a la zona d'afició local, el bloqueig de la venda en el país d’origen de l’afició contrària per IPs i a targetes bancàries del país o bé que no hi hagi venda d’entrades a les taquilles de l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

D'altra banda, el Barça demana al públic assistent al partit que vingui amb temps suficient i amb tota la documentació preparada. "Les portes de la instal·lació s’obriran dues hores abans de l’inici del partit per a l’afició contrària, que entrarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de l’accés 10, i una hora i mitja abans per a la resta d’afició", detalla el comunicat oficial.