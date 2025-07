A partir de l'agost, els metges britànics podran receptar entrades per al futbol contra els símptomes de la depressió com a part d'una iniciativa sanitària del club Forest Green Rovers i del diputat laborista Simon Opher.

Aquest programa sanitari es posarà en pràctica per a persones amb depressió lleu o moderada que podran accedir gratuïtament a entrades per a assistir als partits del Forest Green Rovers, l'equip de Nailsworth que juga en la Lliga Nacional.



El programa, denominat "Futbol amb Recepta", es desenvolupa entorn de dotze consultoris mèdics situats en les proximitats de l'estadi New Lawn i forma part d'una estratègia sanitària més àmplia.

Un dels objectius és plantejar una opció d'integració social diferent per a les persones amb símptomes de depressió perquè puguin participar en activitats comunitàries i, així, fomentar el seu benestar emocional.

El consum de medicaments enfront de la depressió

Una de les preocupacions que va originar la iniciativa va ser la preocupació per l'excés en el consum de medicaments en persones amb depressió lleu o moderada. «Un dels superpoders del futbol és la seva capacitat d'inclusió: ens fa sentir part d'alguna cosa. Vull compartir això el més àmpliament possible», va comunicar el propietari del club Dale Vince a través de les seves xarxes socials.



El programa pilot començarà oficialment el 16 d'agost, coincidint amb el partit contra el Yeovil, i es mantindrà actiu durant tota la temporada. Si els resultats són favorables, podria convertir-se en un model reproduïble en altres regions del Regne Unit.