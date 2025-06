Aitana Bonmatí, ingressada a l'hospital per meningitis vírica

Ensurt per a Aitana Bonmatí. La jugadora del Barça es troba ingressada en un hospital a causa d'una meningitis vírica. Després d'alguns dies amb febre injustificada, els serveis mèdics de la selecció espanyola van optar per fer-li proves més exhaustives, que han determinat la malaltia.

Ha estat la seleccionadora Montse Tomé qui, amb el permís de la jugadora, i després que aquesta publiqués una història d'Instagram veient el partit des del llit, ho ha fet públic després del partit: "Els doctors diuen que està controlat, parlar de meningitis pot espantar però està controlada. Aitana estarà ingressada i no hi ha terminis encara per saber durant quant de temps".

La migcampista, que aquest divendres al vespre s'ha perdut el partit preparatori entre Espanya i el Japó, ha hagut d'abandonar la convocatòria de la selecció només una setmana abans que comenci l'Eurocopa. Preguntada per si existeix el risc que Bonmatí no arribi al torneig, que comença el 2 de juliol, Tomé ha repetit que "dins d'una lògica", esperaran l'Aitana "el temps que es pugui". Així, l'evolució mèdica de la dues vegades Pilota d'Or marcarà el seu futur més imminent: la participació en la competició continental.

Què és la meningitis vírica?

La meningitis és una infecció, coneguda com a inflamació, del líquid cefalorraquidi i les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal, anomenades meninges. Habitualment, la inflamació per la meningitis causa símptomes com mal de cap molt intens, febre i rigidesa al coll.

Pot ser bacteriana o vírica, que és la que pateix Bonmatí. I és la causa més comuna de meningitis asèptica: la produïda per qualsevol causa diferent dels bacteris que habitualment són responsables de la infecció. Per tant, la meningitis asèptica pot incloure la causada per fàrmacs, trastorns infecciosos o altres microorganismes.

Els símptomes d'una meningitis vírica són similars als de qualsevol altra infecció vírica: febre, malestar general, tos, dolors musculars, vòmits, pèrdua de la gana i mal de cap. Tot i això, en algunes ocasions els pacients no tenen símptomes en les fases inicials.

Més endavant, sí que hi ha símptomes que suggereixen meningitis. Sobretot el mal de cap intens o la rigidesa de la zona de la nuca. En aquests pacients, el fet de baixar la barba fins al pit produeix un dolor molt intens i, fins i tot, pot resultar impossible de realitzar. Els símptomes poden ser similars als de la meningitis bacteriana, però són habituament menys greus i es desenvolupen més lentament.