Aitana Bonmatí i Pep Guardiola revelen en quin càrrec del Barça es veuen en el futur

On es veu l'Aitana Bonmatí del futur? Com tornarà Pep Guardiola al Barça? Tots dos responen aquestes preguntes en el documental de TV3 sobre la futbolista blaugrana que s'estrena aquest dimarts al vespre. Serà el primer capítol dels tres que ha preparat el departament d'esports de la televisió pública.

La conversa entre la futbolista i l'entrenador del Manchester City tracta de futbol, del Manchester City i del Barça, però també de la salut mental, de la família, dels seus orígens, del problema social dels refugiats, de la defensa de la llengua catalana o dels problemes de trànsit a la ciutat de Barcelona.

I en un moment es posen a parlar del futur i Aitana revela que vol ser directora esportiva de tot el futbol del Barça. "T'agraeixo l'oferta", li diu Guardiola a Aitana, que li respon que encara no li ha presentat. "Vindria gratis, no pateixis. No seria una qüestió econòmica. Però hi haurà un problema del qual t'he d'advertir: jo seré el president i et fitxaré com a directora esportiva".

No és cap secret que el tècnic català té el "somni flotant" de ser president del Barça, tal com explicava el periodista Guillem Balagué en una entrevista recent a Nació. El que de moment qui el coneix bé deixa molt clar és que Guardiola no serà, per ara, altre cop entrenador del club blaugrana.