Àlex Roca gaudeix del Clàssic amb la família d'una estrella del Barça: «Sou pura humilitat»

El triomf del Barça davant el Reial Madrid per quatre gols a tres d'aquest diumenge va ser molt celebrat per la parròquia culer, conscient que certifica el títol de Lliga i, a l'espera de tancar-la matemàticament, confirma una temporada per al record en la qual el club ha tornat al primer nivell europeu i mundial. Un dels que la van celebrar tant és l'esportista i coach Àlex Roca, referent en la visibilització de la paràlisi cerebral. I és que va viure el partit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i ho va fer acompanyat de la família d'un dels jugadors més destacats.

Es tracta de la família de Pedri, tal com ha compartit Roca a les xarxes socials. "No tinc paraules per descriure aquests moments. Gràcies, família maca, per permetre'm viure això", ha dit, alhora que ha destacat la humilitat de tots els membres. Concretament, s'ha referit al germà del migcampista, Fernando, molt proper al jugador i a diversos membres del vestidor, com Gavi i Fermín.

Amb tot, el Barça pot materialitzar el doblet amb una victòria en el derbi català aquest dijous a Cornellà. Si els de Hansi Flick guanyen contra l'Espanyol, seran matemàticament campions de lliga, tot i que si el Reial Madrid no guanya el dia abans contra el Mallorca, ja saltaran al terreny de joc amb el títol al sarró. En aquest supòsit, el club blanc-i-blau hauria de decidir si fa el passadís als blaugrana.