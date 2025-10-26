Baralla al final del clàssic: els gestos del Madrid a Lamine Yamal i una falta no xiulada

Un partit tens del clàssic no podia acabar d'una altra manera que amb una picabaralla al final del partit entre els jugadors del Barça i el Madrid, una expulsió d'última hora de Pedri i un debat polèmic a xarxes sobre una aparent falta de Huijsen a Cubarsí que no s'ha xiulat i que ha sigut la passa essencial pel segon gol guanyador dels blancs.
La baralla després del final de partit ha començat pels gestos dels jugadors del Madrid Vinicius i Carvajal a Lamine Yamal indicant-li amb la mà que "parla molt". El significat d'aquests gestos fa referència a les declaracions de Lamine prèvies al clàssic durant la Kings League en què el jove extrem comparava un dels equips d'aquesta lliga creada per Gerard Piqué amb el Madrid i afirmava que "és com el Reial Madrid, roben i es queixen".
Aquestes declaracions van arribar a tots els mitjans esportius, a les xarxes socials i, òbviament, als jugadors del Reial Madrid, que li han deixat clar avui al camp que "has de parlar menys", com li ha dit Carvajal a Lamine, al que el culer ha contestat "aplica-t'ho".
El que només eren paraules ha evolucionat a les mans i ha provocat que els jugadors dels dos equips s'enfronten físicament, obligant la seguretat privada del camp a intervindre enfront el cúmul de jugadors que s'espentaven i cridaven després d'un tens i polèmic partit.
Una falta no xiulada li dona el segon gol al Madrid?
El segon gol de Bellingham abans del final de la primera part ha sigut clau pel triomf de l'equip en aquest clàssic, però no ha estat exempt de polèmica i de les protestes dels jugadors del Barça. Aquests han criticat que no s'ha xiulat falta per al jugador del Madrid Huijsen que, en la rematada que ha donat la passa de gol a Bellingham, hauria colpejat amb el colze Cubarsí, deixant-lo en terra, en plena lluita per la pilota.
El VAR ha tingut ha hagut d’intervenir per rectificar dues decisions inicials de l'àrbitre Soto Grado: una acció entre Lamine Yamal i Vinícius que no s’havia assenyalat com a penal i un gol de Mbappé que no s'havia contemplat com a fora de joc.
Però la jugada que ha donat el segon gol al Madrid no ha sigut contemplada pel VAR perquè no era prou greu per invalidar el gol i no ha sigut falta per a Soto Grado, tot i que, com critiquen a les xarxes i s'ha vist al partit, Cubarsí ha quedat a terra dolorit, la jugada no es va revisar.