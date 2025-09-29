Bartomeu, imputat per pagar comissions en fitxatges, arran d'una denúncia de Laporta

L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, haurà de declarar com a investigat pel presumpte pagament de comissions en els fitxatges de Griezmann i Malcom. El Jutjat d'Instrucció número 16 de Barcelona l'ha citat arran d'una denúncia que va posar fa tres anys Joan Laporta, segons ha avançat el diari El Mundo.
Així, Bartomeu declararà el 24 d'octubre juntament amb Òscar Grau, CEO del Barça durant la seva etapa com a president. A banda, l’advocat José Ángel González Franco, que va intervenir en el fitxatge de Griezmann, ho farà el 4 de desembre. També estan citats a declarar l'exresponsable dels serveis jurídics, Román Gómez Ponti, l'exvicepresident esportiu, Jordi Mestre, i l'exdirector general, Nacho Mestre.
En la denúncia que va posar quan va tornar al mandat del Barça, Laporta atribueix a Bartomeu un perjudici al club d'uns 30 milions d'euros, xifra que justifica en un informe forensic que va elaborar l'agència de detectius Kroll. Aquest mateix informe acusa la junta de Bartomeu dels delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat comptable.
Griezmann va fitxar pel Barça el juliol de 2019, procedent de l'Atlètic de Madrid i a canvi de 120 milions d'euros. Després de dues temporades com a blaugrana va tornar a marxar a l'Atlètic, primer com a cedit i després traspassat, per un total de 60 milions d'euros. D'altra banda, Malcom va fitxar pel Barça l'estiu de 2018 a canvi de 40 milions d'euros i va marxar tretze mesos més tard al Zenit rus per 38 milions d'euros. La denúncia assegura que es van pagar "comissions del 33% en diversos fitxatges". És el cas del fitxatge de Malcom on es parla d'una comissió d'uns 10 milions d'euros, en un contracte que s'hauria firmat a posteriori del fitxatge.
D'altra banda, a González Franco se l'acusa d'un cobrament d'1,7 milions d'euros per firmar un acord de conformitat en el cas de frau fiscal del fitxatge de Neymar. El club va admetre que havia comés dos delictes i va acabar pagant una multa de 5,5 milions d'euros.