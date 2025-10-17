Una periodista de TV3 alerta del «descarrilament» de Lamine Yamal

La polèmica de Lamine Yamal amb el Barça, després que un rumor sobre la seva arribada tard a una reunió de l'equip abans del partit contra el PSG omplís les xarxes, s'ha resolt aquest divendres després de les paraules de l'entrenador Hansi Flick desmentint aquesta informació. No obstant això, aquest no ha sigut l'únic debat en què s'ha vist inclòs el jugador estrella del Barça les últimes setmanes durant la seva recuperació d'una lesió del pubis.
"Els incompliments són petits, però incessants, com la pluja que es filtra per una gotera", escriu la periodista de TV3 Maria Fernández Vidal a La Vanguardia. El seu article adverteix sobre el perill que pot suposar per al futur del Barça el fet que l'estrella del club estigui "descarrilant" la seva carrera amb petits incompliments. Fernández es refereix, en aquest sentit, al viatge a Croàcia que va fer Yamal durant el procés de recuperació i que "va exhibir amb total impunitat", destaca la periodista.
Tot i que Flick ha aclarit aquest divendres a una roda de premsa que abans d'aquest viatge el jugador “va entrenar molt i va tenir dos dies de festa. És la seva vida privada i jo no em ficaré. Per a mi l'important és que s'esforci i tingui una bona actitud”.
Fernández, a més, fa un matís per a l'actuació del club enfront d'aquest comportament del jugador i ho qualifica d'"un intent estèril de dissimular que marxa quan vol, sense avisar ni consultar, interrompent durant uns dies el seu procés de recuperació". La periodista també fa un al·legat a la responsabilitat del club i de l'entrenador per "guiar" a Yamal "en la seva etapa d'emancipació amb l'eclosió del seu èxit personal".
"Lamine Yamal necessita urgentment el seu propi Pep Guardiola. Algú que s'involucri en la seva vida i li doni les eines necessàries, la confiança i la determinació per a ordenar-la. Algú que ho governi o que ho faci governable. Un guia, un referent, un mentor", expressa Fernández comparant la situació de Lamine amb la de Messi quan jugava al club amb Guardiola al capdavant. La periodista de TV3 alerta que si no s'assumeixen responsabilitat per les dues parts, tant per Lamine com per l'equip, "el descarrilament estarà per vindre".
La resposta de Flick desmenteix els rumors
Després dels rumors sobre que Lamine Yamal va arribar tard a la reunió de l'equip abans del partit amb el PSG la polèmica va esclatar a les xarxes socials i es va qüestionar el comportament del jugador de 18 anys. Els rumors afirmaven que el tècnic alemany hauria decidit deixar-lo fora de l’onze titular com a mesura correctiva pel partit, però que va ser Joan Laporta, president del club, qui hauria intervingut per restituir Lamine Yamal com a titular.
El tema s'ha fet tanta bola que Hansi Flick ha hagut de donar explicacions públicament desmentint aquests rumors. "M'agradaria saber d'on ho treuen. És bullshit. Mai, ni Deco i la gent del club confien molt en el meu treball i mai em demanarien res. És una ximpleria. No tinc res a amagar. Si algú ha dit això, està mentint", ha aclarit en una roda de premsa.