Bartomeu, jutjat per injuriar Jaume Roures amb perfils anònims a xarxes socials pagats pel Barça

Jaume Roures asseu Bartomeu al banc dels acusats. Un tribunal penal de Barcelona ha jutjat aquest dilluns a l'expresident del Barça i la seva mà dreta al club, Jaume Masferrer, per suposadament encarregar la publicació de missatges injuriosos contra l'empresari audiovisual. Aquest cas es va separar del procés judicial que se segueix en un jutjat d'instrucció per l'anomenat 'cas Barçagate' de presumpta administració deslleial i on també està investigat Bartomeu.
Roures demana per Bartomeu i Masferrer una multa de 15.000 euros per injúries greus amb publicitat i 100.000 euros d'indemnització, que voldria entregar al Casal d'Infants del Raval. Roures ha lamentat que tot i ser soci del Barça i tenir-hi bones relacions i negocis, la junta del club intentés desprestigiar-lo personalment i professionalment. Bartomeu ha negat conèixer el contingut dels comptes ni els insults.
Comptes falsos
Entre el 2018 i el 2020, un compte a Twitter, 'Jaume de terror', i un de Facebook, 'Jaume, un film de terror', van publicar centenars de missatges contra l'empresari, basant-se alguns cops en notícies publicades contra ell, i altres directament amb insults, burles i 'mems'. L'empresari català sosté que darrere d'aquests comptes a internet hi ha l'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el que va ser la mà dreta, Jaume Masferrer.
A Twitter, el contingut del qual es reflecteix al mateix compte de Facebook, hi havia un total de 667 tuits i 383 fotos i vídeos, amb 5.000 seguidors i 1,7 milions de visionaments, en què, segons l'acusació, "s'aboquen enunciats ofensius unidireccionalment adreçats a ferir l'honor" de l'empresari. Ell no sabia d'on venien els atacs fins que va esclatar públicament el 'Barçagate'.
"Eren uns comptes que es dedicaven a injuriar i a donar notícies falses que van incomodar-me a mi i a la meva família. I incitaven els clients de la meva empresa a no donar-me feina. Els meus fills em van avisar. Volien injuriar-me impunement. Aquí no hi ha notícies ni llibertat d'expressió, sinó que és porqueria", ha dit Roures durant el judici.
Declaració dels treballadors d'I3Ventures
Els treballadors d'I3Ventures an reconegut durant el judici que manejaven aquests comptes, creats per aquesta empresa, i que pagaven perquè tinguessin més interaccions. La responsable de l'oficina de Barcelona, Michelle Seixas, ha reconegut que el Barça havia contractat la companyia per crear alguns comptes a internet i ho ha justificat: "El club era atacat per molts comptes i molts venien de comptes que defensaven Jaume Roures i Víctor Font”.
També ha assegurat que Roures i el germà de Pep Guardiola fitxaven joves futbolistes de la Masia per a altres clubs. Sobre el compte en què s'atacava Roures, l'autor principal dels missatges ha assegurat que “no s'inventava res, sinó que se'n buscava el contingut a internet”, encara que fossin notícies antigues, sempre negatives.
El prop d'un miler d'informes sobre l'activitat d'I3Ventures eren lliurats a Masferrer, pels quals van cobrar prop d'un milió d'euros anuals ha explicat el director de l'empresa, Carlos Ibáñez. El principal autor dels missatges ha dit que Masferrer li va lliurar un llistat d'opositors a Bartomeu, però no van crear cap altre compte especialitzat a criticar una sola persona. Tampoc tenien ordres directes d'atacar Roures, però ho van decidir unilateralment, han assegurat, i els informes no se centraven en aquests comptes.
Versió de Masferrer i Bartomeu
Al final del judici han declarat Masferrer i Bartomeu, a preguntes dels seus lletrats. La mà dreta del president ha dit que Ibáñez li va dir que buscarien notícies sobre Roures per contrarestar les seves opinions als mitjans, però ell no va ordenar publicar missatges contra l'empresari i els va conèixer quan ja va rebre la querella de l'empresari audiovisual. Ha admès que potser "no era necessari" fer servir cert llenguatge, però ha dit que és el llenguatge habitual a les xarxes socials.
Bartomeu ha dit que des del 2017 hi havia moltes crítiques a la junta directiva per la marxa del futbolista Neymar Jr, i el club en feia seguiment als mitjans de comunicació tradicionals. Van decidir contractar una empresa externa per monitorar els missatges a les xarxes, però no ho va comunicar a la junta directiva perquè hi havia molta tensió interna per la politització del context social i no volia que ningú ho comuniqués. Va esperar uns mesos a comunicar-ho.