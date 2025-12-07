Carlos Grangel, creador de la mascota del Barça: «Volem fer una pel·lícula de la CAT»

Fa només uns dies es va demostrar la gran força de mobilització social de la mascota CAT del club blaugrana quan, en sortir a la venda el peluix de CAT, es va esgotar en mitja hora. Després de saber que aquests peluixos s'estaven revenent pel doble i triple del preu a internet, el Barça ha confirmat que el 18 de desembre s’afegiran noves unitats a les botigues, confirmant així el gran interès dels aficionats per la seva mascota. Ara, la CAT podria arribar inclús més lluny, a la pantalla gran.
En una entrevista per a El Suplement de Catalunya Ràdio, el seu creador, Carlos Grangel, ha explicat que estudien fer la pel·lícula de la mascota CAT per projectar-la a nivell internacional. Grangel, del prestigiós Grangel Studio, que té amb el seu germà Jordi Grangel, és responsable del disseny de la mascota del Barça i ha explicat a l'entrevista que després de l'èxit del peluix, estan explorant la possibilitat de transformar la mascota CAT en "una pel·lícula o una sèrie d'animació que té números de convertir-se en una figura com la Hello Kitty", ha dit Grangel.
Així i tot, adverteix que el procés requereix temps i projecció internacional perquè grans productores hi apostin. "Perquè un Warner, Netflix, creadors com Tim Burton o Guillermo del Toro s'interessin ha de tenir projecció internacional", ha explicat el creador de la mascota CAT sobre els estudis i directors amb què normalment treballa el seu estudio d'animació.
Per això, l’equip d’Identity del Barça està mostrant la CAT en gires i esdeveniments internacionals. Tot i que es tracta d'un procés llarg i costós, segons afirma l’animador, que destaca que els llargmetratges d’animació, com el que es vol fer per la mascota del Barça, tenen pressupostos "de 100 milions de dòlars", i la producció sense utilitzar intel·ligència artificial, normalment "són dos o tres anys i mig".
Un peluix d'èxit
Mentrestant, la rebuda del peluix per part del públic ha generat molta eufòria a l'equip del Barça. Grangel explica que va ser un llarg procés de producció que va durar dotze mesos. "Hollywood per fer un peluix del Kung Fu Panda tarden un any o un any i mig, i nosaltres no podíem ser menys", subratlla el creador de la mascota.
Un dels reptes majors ha estat la reproducció tridimensional de l’escut del Barça en un format tan reduït. “Semblava gairebé un impossible, ha sigut una lluita a contrarellotge”, admet. Finalment, després d’un any de feina la CAT ja és molt més que una mascota: és un nou símbol amb projecció internacional del Barça.