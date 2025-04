El Barça acorda amb Òmnium que els fitxatges puguin aprendre català a través de cursos

El Barça ha fet un pas més en el seu compromís amb la llengua i s'ha adherit al moviment "Català per a Tothom" que impulsa Òmnium de la mà de desenes d'entitats del país. El club i l'entitat duran a terme diverses accions per visibilitzar la iniciativa, com una recollida de signatures aquest dimarts durant el partit contra el Mallorca per reclamar que tothom qui vulgui aprendre o millorar la llengua pugui fer-ho sense obstacles ni limitacions. Un dels compromisos més positius que ha adquirit el club és el d'afavorir que les incorporacions a la Masia i els fitxatges interessats puguin aprendre català a través de cursos i assignant-los acompanyants que puguin ajudar que es facin seva la llengua i la cultura del club.