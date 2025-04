El Barça lluirà a Travis Scott a la samarreta del clàssic de l'11 de maig

El Barça lluirà el logotip del raper estatunidenc Travis Scott en lloc del d'Spotify a la samarreta del clàssic de la Lliga contra el Reial Madrid, segons avança el diari Ara. L'equip de Hans-Dieter Flick, que s'enfrontarà als de Carlo Ancelotti el pròxim 11 de maig a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, portarà el raper de Houston (Texas) a la samarreta després d'imposar-se a Ed Sheeran i Taylor Swift, altres opcions que Spotify, patrocinador principal del Club des de la primavera del 2022, preveia per aquest partit de Lliga a Montjuïc.

Scott, de 33 anys i amb més de 68 milions d'oients mensuals a Spotify, serà el sisè artista internacional que el Barça promocionarà en un clàssic de Lliga.

Des del 2022, i en aquest ordre, el conjunt blaugrana ha lluït a la part frontal de la samarreta a Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G i Coldplay. Amb la cantant catalana, els culers van guanyar 2-1 en l'últim clàssic de Lliga a l'antic Camp Nou, mentre que amb la banda britànica liderada per Chris Martin l'equip dirigit per Flick va golejar l'octubre passat al Santiago Bernabéu 0-4.