El Barça s’ennuega a Dortmund però torna a una semifinal europea sis anys després

El Barça ha patit, però s’ha assegurat plaça a les semifinals de la Champions. La derrota 3-1 sobre el Borussia Dortmund no ha condicionat que els blaugranes s’acostin un esglaó més al trofeu que es disputarà d’aquí poc més d’un mes a Múnic. Feia gairebé sis anys que el club no podia tocar amb els dits les semifinals europees.

Si bé és cert que l'equip de Flick va encarrilar l’eliminatòria amb un contundent 4-0 la setmana passada a casa, a l’anada dels quarts de final, avui s’han esvaït tots els dubtes i l’equip torna a situar-se entre els quatre gegants d’Europa. Tot i així, el joc del Barça ha estat marcat pels problemes de seguretat amb la pilota.

Aquesta imprecisió ha donat vida als alemanys, que han intentat donar una volta al marcador i fer un miracle que, fins a dia d’avui, només han aconseguit els blaugranes: la remuntada d’un 4-0 de Champions davant del PSG l’any 2017, amb un gol de Sergi Roberto en l’última jugada del partit inclòs. Una èpica que avui el Dortmund no ha repetit, tot i que el joc del Barça no ha despertat passions, sinó que més aviat ha optat per servir-se de l’avantatge amb el que jugava i passar desaparcebut.

El Dortmund ha marcat superioritat des dels primers minuts del partit, amb gol de penal de Serhou Guirassy al minut 11. Tot just a l'inici de la segona part, al minut 49, el devanter guineà ha estat l'encarregat de fer canviar el marcador a 2-0 amb una rematada de córner al primer pal. Aquest jugador de 29 anys ha igualat Raphinha com a màxim golejador de la Champions, i la certificació que el Barça estava més pendent de les vacances de Setmana Santa que de rematar l’eliminatòria.

Semblava que la dinàmica del partit després del descans mantindria els fantasmes, però un gol en pròpia porta dels de Kovac ha tornat l’oasi català a Dortmund: la primera crisi del Barça aquest 2025 han estat cinc minuts d’ensurt. L’entrada de Pedri ha fet la resta: control, més arribades dels blaugrana, tranquil·litat. Al minut 70, Flick fins i tot ha fet descansar Lamine Yamal. Sis minuts després ha arribat el hat-trick de Guirassy.

El remate de Bensebaini... contra su portería.



El primero del Barça. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ieHPplUdMv — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 15, 2025

Jugar la tornada d’uns quarts de final de la Copa d’Europa amb els deures fets al partit d’anada era novetat i ho han aprofitat. Amb patiment i amb un joc marcat per la imprecisió en la presa de decisions i en l'execució, però el xiulet ha arribat. Final del partit i Barça classificat a semifinals.