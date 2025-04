El Girona entra definitivament a la lluita per la permanència després d'una nova derrota contra l'Osasuna

El Girona de Míchel ha encaixat una nova desfeta el migdia d'aquest diumenge després de caure per dos gols a un contra l'Osasuna. Una derrota que deixa l'equip a cinc punts del descens a falta de 28 punts per jugar-se. El marge no és crític, però sí que ho és la dinàmica dels gironins, que encadenen nou partits sense guanyar i només han sumat tres punts dels últims 24 possibles. L'equip no troba la tecla per sortir de la dinàmica negativa i els errors defensius i la manca d'efectivitat golejadora castiguen molt un projecte que la temporada passada va tocar el cel amb una tercera posició per a la història. Ara, la directiva tanca files amb Míchel, però l'equip mostra senyals de crisi i l'afició ja només mira els llocs inferiors de la taula classificatòria.