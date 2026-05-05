El govern espanyol inclou el futbol femení a La Quiniela: «És un pas més perquè sigui referent»

El govern espanyol aprovarà aquest dimarts un reial decret per incloure de forma permanent quatre partits de la Lliga Femenina a La Quiniela (joc d'apostes conegut en català com "la travessa"). El Consell Superior d’Esports, que penja del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, ja fa més d’un any que treballa per incloure, també, l’única competició professionalitzada de futbol femení, amb l’objectiu de dotar d’un ingrés extra als clubs de la lliga.
Pedro Sánchez ha celebrat a xarxes el moviment i ha assegurat que és "un pas més perquè la lliga continuï sent una referència internacional". El president del govern espanyol defensa que la inclusió de quatre partits de la Lliga F al joc d'apostes és un moviment per "professionalitzar el futbol femení", així com "una aposta per la igualtat fora i dins del camp".
Una quiniela de 19 partits?
Amb la inclusió permanent dels partits de la lliga femenina, encara està per veure com canviarà La Quiniela, ja que, tot i que el decret aprovat pel govern s’haurà de validar al Congrés en un termini de 30 dies, la norma entrarà en vigor immediatament. Per tant, el joc de la travessa inclourà les tres jornades restants de la competició femenina, des d'aquest cap de setmana.
La incògnita, però, és saber si es reduirà el nombre de partits de Primera o Segona divisió per mantenir els 15 partits tradicionals del joc, o si s’ampliarà el total d’enfrontaments. Aquest canvi suposaria un nou paradigma del joc, i els participants passarien a haver d'encertar el resultat de 19 partits.
La Quiniela, una reivindicació de les futbolistes
L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha celebrat la inclusió de la Lliga F al joc d'apostes, i ha valorat positivament la feina feta pel sindicat des del 2019 per aconseguir-ho. L'AFE assegura que ha "treballat de manera constant i decidida" partits polítics i diferents institucions "en la defensa dels drets i interessos dels i les futbolistes".
David Aganzo, president del sindicat, ha assegurat que “la presència de la Liga F a la Quiniela és un pas ferm cap a la igualtat i el reconeixement del futbol femení, i estic orgullós de la feina feta per l’AFE per fer-ho possible”.